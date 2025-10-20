8 trái cây giúp ổn định đường huyết tự nhiên

Bưởi thuộc nhóm trái cây họ cam chanh, có vị chua và ít ngọt phù hợp với bệnh nhân tiểu đường. Bưởi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa hợp chất naringenin có khả năng hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

Hàm lượng vitamin C trong bưởi giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giảm stress oxy hóa đồng thời điều chỉnh cảm giác thèm ăn và tránh tăng cân quá mức. Duy trì cân nặng ổn định là yếu tố quan trọng trong kiểm soát lượng đường trong máu.