8 trái cây giúp ổn định đường huyết tự nhiên

Mận ít calo và giàu hormone adiponectin có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ trong mận làm tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa. Mận tươi cũng cung cấp chất chống oxy hóa, góp phần chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do lượng đường trong máu cao.
Ăn một trái táo mỗi ngày có thể kiểm soát lượng đường trong máu. Bởi táo rất giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt là pectin, làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Táo cũng chứa hợp chất thực vật polyphenol, có khả năng cải thiện độ nhạy insulin. Vị ngọt tự nhiên của táo góp phần thỏa cơn thèm ăn mà không gây ra biến động đường huyết đột ngột.
Lê dồi dào chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate và cải thiện độ nhạy insulin. Lê cũng có chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm. Ăn lê cả vỏ càng làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng của chúng.
Trái cây mọng nước như dâu tây, việt quất và mâm xôi đen tốt cho người bệnh tiểu đường vì chúng ít đường và giàu chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất xơ cao hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, trong khi chất chống oxy hóa anthocyanin cải thiện độ nhạy insulin.
Kiwi chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu. Nó chứa nhiều vitamin C, chất xơ và kali góp phần cân bằng lượng đường trong máu. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ glucose, trong khi các enzyme tự nhiên trong kiwi hỗ trợ tiêu hóa. Kiwi cũng tốt cho sức khỏe tim mạch, góp phần ngăn biến chứng tiểu đường.
Bưởi thuộc nhóm trái cây họ cam chanh, có vị chua và ít ngọt phù hợp với bệnh nhân tiểu đường. Bưởi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa hợp chất naringenin có khả năng hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.
Hàm lượng vitamin C trong bưởi giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giảm stress oxy hóa đồng thời điều chỉnh cảm giác thèm ăn và tránh tăng cân quá mức. Duy trì cân nặng ổn định là yếu tố quan trọng trong kiểm soát lượng đường trong máu.
Anh đào ít đường và giàu anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh góp phần giảm viêm và cải thiện tình trạng kháng insulin. Ăn anh đào thường xuyên thậm chí có thể làm giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường như bệnh tim. Loại trái cây này cũng hỗ trợ giấc ngủ và phục hồi tốt hơn, có lợi ích cho sức khỏe.
Trái mơ ít carbohydrate và calo nhưng lại giàu vitamin A và C, kali, chất xơ. Những dưỡng chất này tốt cho mắt, cung cấp nước và kiểm soát đường huyết. Chất xơ trong mơ làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn ngừa tăng đột ngột lượng đường trong máu.
Anh Chi (Theo Healthshots)
Ảnh: Bảo Bảo, Anh Chi, AI