Gom trứng trước mãn kinh để có con

TP HCMSau 3 lần kích trứng, chị Hiền gom được 3 noãn, thụ tinh ống nghiệm được hai phôi cuối cùng, kịp có con trước khi mãn kinh ở tuổi 31.

"May mắn tôi kịp chạy đua với thời gian để được làm mẹ", chị Hiền nói.

Sinh con đầu lòng ba năm trước, chu kỳ kinh nguyệt của chị Hiền sau đó thưa thớt dần. Chị không có thai lại, khám tại một bệnh viện được chẩn đoán vô sinh thứ phát do suy buồng trứng sớm không rõ nguyên nhân, dự trữ buồng trứng cạn kiệt. Không muốn xin trứng hiến tặng, tức con sinh ra không cùng huyết thống với mẹ, hai vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) điều trị.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên siêu âm ghi nhận buồng trứng của chị Hiền chỉ có một nang trứng, chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) cạn kiệt còn 0.04 ng/mL (mức trung bình ở phụ nữ dưới 38 tuổi khoảng 2-6 ng/mL). Để người bệnh có con bằng trứng của mình, bác sĩ Nguyên xây dựng phác đồ gom noãn tích lũy nhiều chu kỳ.

Trong 5 tháng, chị Hiền đều đặn siêu âm vào đầu chu kỳ kinh nguyệt để theo dõi sự phát triển của nang trứng. Kết quả 2 chu kỳ không có trứng, phải hủy điều trị, ba chu kỳ còn lại mỗi chu kỳ có một nang trứng nhỏ. Chị được sử dụng thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp để nang trứng phát triển đến giai đoạn trưởng thành.

Sau 3 lần chọc hút và gom trứng, chị có tổng cộng 3 trứng, trữ đông. Sau lần chọc hút cuối cùng, buồng trứng người bệnh teo nhỏ, không còn quan sát được trên siêu âm.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên cùng ê kíp chọc hút trứng cho người bệnh. Ảnh: Trần Trung

Chuyên viên phôi học rã đông trứng, tiêm tinh trùng của người chồng vào bào tương trứng để thụ tinh, nuôi cấy được 2 phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo và chuyên viên phôi học chấm điểm phôi loại 3.

"Hai phôi quý giá là cơ hội cuối cùng để người bệnh có con của chính mình", bác sĩ Nguyên nói, cho hay người bệnh đã hoàn toàn mãn kinh.

Để tăng cơ hội đậu thai, bác sĩ nội soi buồng tử cung cho chị Hiền trước chuyển phôi, ghi nhận buồng tử cung có sẹo mổ lấy thai, ứ dịch, nguy cơ gây độc và ngăn cản phôi làm tổ. Bác sĩ hút sạch dịch và chuẩn bị nội mạc tử cung cho người bệnh, chuyển phôi đầu tiên thành công nhưng thai sinh hóa. Lần hai chuyển phôi, chị Hiền đậu thai. Thai kỳ hiện 11 tuần phát triển khỏe mạnh.

Suy buồng trứng sớm là tình trạng buồng trứng ngừng hoạt động trước tuổi 40, gây rối loạn kinh nguyệt, giảm hoặc mất khả năng rụng trứng, dẫn đến vô sinh hiếm muộn. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do các bệnh lý di truyền, bệnh tự miễn, ảnh hưởng của các liệu pháp hóa hoặc xạ trị, lối sống thiếu khoa học, tiếp xúc hóa chất độc hại trong thời gian dài... Một số trường hợp không xác định được nguyên nhân như chị Hiền.

Theo bác sĩ Nguyên, mỗi chu kỳ IVF thường cần 10-15 trứng để thụ tinh và nuôi cấy phôi. Phụ nữ suy buồng trứng sớm có thể không đủ số lượng trứng tối ưu, làm giảm tỷ lệ tạo phôi và nuôi phôi thành công. Tại IVF Tâm Anh, phụ nữ suy buồng trứng sớm chiếm khoảng 10% trường hợp điều trị vô sinh hiếm muộn. Các chiến lược gom trứng hoặc gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ đã giúp nhiều người bệnh tăng cơ hội có được nhiều trứng và phôi hơn so với kỹ thuật truyền thống. Với công nghệ nuôi cấy phôi trong tủ Time-lapse, người bệnh có 5-7 trứng đã có thể nuôi cấy được ít nhất một phôi tốt để tăng khả năng đậu thai.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo phụ nữ khi có dấu hiệu suy buồng trứng sớm như rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, âm đạo khô, giảm ham muốn tình dục... nên đi khám, điều trị sớm. Trường hợp mắc bệnh nhưng chưa kết hôn nên cân nhắc trữ đông trứng để bảo tồn khả năng có con trong tương lai.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi