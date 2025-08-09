Ai nên trữ đông trứng?

Người bị ung thư buồng trứng, mắc các bệnh lý cần hóa hay xạ trị, giảm dự trữ buồng trứng, xác định sinh con muộn nên trữ đông noãn (trứng) giúp bảo tồn khả năng sinh sản.

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh, khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8), cho biết thông tin trên, thêm rằng trữ đông noãn giúp phụ nữ có thể chủ động chọn thời điểm để mang thai và sinh con trong tương lai. Người mắc bệnh lý ác tính, phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị tác động lên vùng bụng chậu và hệ thống cơ quan sinh sản có thể làm giảm số lượng và chất lượng trứng dẫn đến nguy cơ vô sinh tạm thời hoặc vĩnh viễn. Quá trình điều trị thường kéo dài, tuổi tác càng tăng và các yếu tố tâm lý có thể làm cạn kiệt dự trữ buồng trứng, khiến người bệnh không thể có con của chính mình.

Trước khi điều trị các bệnh lý, nên trữ đông noãn để tăng cơ hội thu được nhiều noãn chất lượng tốt, tăng cơ hội thụ tinh ống nghiệm (IVF) thành công trong tương lai và sinh con khỏe mạnh. Đồng thời, người bệnh cũng yên tâm chữa bệnh, chờ thời điểm phù hợp để sinh con.

Bác sĩ Hạnh tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng

Phương pháp này cũng thường được áp dụng cho phụ nữ vô sinh hiếm muộn do giảm dự trữ buồng trứng, cần gom noãn nhiều chu kỳ để điều trị IVF; hoặc người chồng không lấy được mẫu tinh trùng thì noãn của người vợ sau khi chọc hút sẽ được trữ đông lại. Người thuộc cộng đồng LGBT có thể chủ động trữ noãn trước khi sử dụng hormone chuyển giới. Nếu vẫn bảo tồn tử cung, họ có thể thực hiện IVF bằng noãn trữ đông để sinh con của chính mình.

Theo Nghị định 207 của Chính phủ, từ ngày 1/10, phụ nữ độc thân được tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bao gồm trữ đông noãn, xin tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm khi có nguyện vọng mà không còn ràng buộc lý do y tế.

Bác sĩ Hạnh khuyến cáo phụ nữ chủ động trữ noãn nên trước 35 tuổi, thời điểm lý tưởng khoảng 30 tuổi. Ở độ tuổi trẻ, dự trữ buồng trứng còn nhiều và chất lượng tốt. Từ 35 tuổi trở đi, dự trữ buồng trứng bắt đầu giảm mạnh, chất lượng noãn kém, nguy cơ tích tụ nhiều lỗi trong quá trình phân chia tế bào. Những yếu tố này giảm tỷ lệ IVF thành công trong tương lai, nguy cơ bất thường phôi dẫn đến tăng các biến chứng thai kỳ và dị tật ở thai nhi.

Theo bác sĩ Hạnh, trữ đông noãn là kỹ thuật khó bởi 99% của tế bào noãn là nước. IVF Tâm Anh Quận 8 ứng dụng kỹ thuật thủy tinh hóa giúp ngăn chặn tổn thương tế bào noãn do quá trình đông lạnh gây ra, giảm sự hình thành tinh thể đá, từ đó tăng tỷ lệ sống của noãn sau khi rã đông. Tỷ lệ IVF thành công từ noãn sau rã đông tại IVF Tâm Anh đạt 97%.

Hoài Thương