Giữ thai thêm 15 tuần cho người mẹ chấn thương sọ não

TP HCMChị Thuận mang thai gần 24 tuần thì bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, được bác sĩ nỗ lực giữ thai thêm 15 tuần.

Kết quả chụp MRI não tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy chị Thuận bị dập não xuất huyết thùy trán phải, tụ máu màng cứng vùng trán, đỉnh thái dương hai bên, có nguy cơ suy thai. BS.CKI Đỗ Đình Đạt, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết thách thức lớn nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ mà không tổn hại đến thai nhi. Bác sĩ hai trung tâm Sản Phụ khoa và trung tâm Khoa học Thần kinh cùng hội chẩn, chỉ định dùng thuốc giảm áp lực nội sọ, duy trì huyết áp, oxy máu ở mức tối ưu cho thai phụ, song song theo dõi liên tục tim thai, nước ối, cơn co tử cung.

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, cho biết êkíp ưu tiên điều trị nội khoa, hạn chế tối đa can thiệp phẫu thuật. Mọi chỉ số của người mẹ đều được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tưới máu não và cung cấp đủ oxy cho thai. Tuy nhiên, người mẹ xuất hiện tình trạng yếu chi, buộc phải tiếp tục nằm viện.

Sau hai tuần điều trị nội khoa ổn định, chị Thuận xuất viện và theo dõi ngoại trú hằng tuần. Thời điểm này, chị vẫn còn yếu chi, phải ngồi xe lăn. Khoảng một tháng sau, nhờ phục hồi chức năng và theo dõi tích cực, người bệnh dần lấy lại khả năng vận động, song phát hiện đái tháo đường thai kỳ phải điều trị.

Theo bác sĩ Đạt, biến cố sức khỏe của người mẹ khiến thai nhi chậm tăng trưởng. Các bác sĩ tư vấn dinh dưỡng hợp lý, bổ sung năng lượng phù hợp, quản lý thai kỳ chặt chẽ, giúp đường huyết thai phụ ổn định để đảm bảo sức khỏe hai mẹ con.

Đến tuần thai 39, do có vết mổ cũ, khung chậu giới hạn và không thuận lợi sinh thường, thai phụ được chỉ định mổ lấy thai. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3,3 kg. Người mẹ hồi phục tốt, ổn định, tái khám sức khỏe vào ngày 18/12 không ghi nhận biến chứng sau sinh.

Bác sĩ Đạt (phải) và êkíp mổ lấy thai cho người bệnh. Ảnh: Phương Trinh

Theo các bác sĩ, chấn thương sọ não ở phụ nữ mang thai tuy ít gặp nhưng bệnh tình diễn biến phức tạp. Thai kỳ có thể thay đổi huyết động, hô hấp và cơ chế đông máu, gây nguy cơ phù não, suy thai, sinh non hoặc lưu thai. Không phải mọi trường hợp xuất huyết não cũng cần phẫu thuật. Điều trị nội khoa được ưu tiên khi khối máu tụ không lớn, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không đau đầu dữ dội. Phụ nữ mang thai nếu bị chấn thương, nhất là vùng đầu, dù nhẹ, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh và sản khoa.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi