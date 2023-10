'Giờ vàng' cấp cứu đột quỵ xuất huyết não là bao lâu?

Ba tôi bị đột quỵ xuất huyết não, được mổ kịp thời nên ít để lại di chứng. Trường hợp đột quỵ tái phát, thời gian cấp cứu đột quỵ xuất huyết não tốt nhất là bao nhiêu? (Minh Quang, Bình Dương)

Trả lời:

Đột quỵ xuất huyết não xảy ra khi mạch máu não bị vỡ, làm chảy máu ra các nhu mô não hoặc các khoảng trống xung quanh não. Tình trạng này khiến các vùng não tương ứng tổn thương, viêm, tế bào não chết hàng loạt, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể.

Có hai loại đột quỵ xuất huyết não bao gồm xuất huyết nội sọ (chảy máu xảy ra bên trong não) và xuất huyết dưới nhện (chảy máu xảy ra giữa não và màng bao phủ não).

Khi đột quỵ xuất huyết não xảy ra, khối máu tụ trong não gây ra phản ứng viêm, sản sinh hóa chất trung gian làm tổn thương tế bào não xung quanh.

0-4 giờ đầu sau đột quỵ, phản ứng viêm hình thành, sinh ra độc tố làm tổn thương tế bào não.

Sau 4-7 giờ, hàng rào máu não bị tổn thương kích thích sản sinh nhiều độc tố hơn. Lúc này, vùng não xung quanh khối máu tụ bị phù nề, tổn thương, thoái hóa não nhiều hơn ban đầu.

Loại bỏ khối máu tụ cần thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu không loại bỏ kịp thời não trải qua quá trình phân hủy các tế bào nhanh, ảnh hưởng đến các vùng não lân cận và khối choán chỗ của máu tụ, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. Bệnh nhân được hội chẩn, chỉ định can thiệp và điều trị sớm, nguy cơ tổn thương vùng não quanh khối máu tụ giảm và cơ hội hồi phục càng cao.

Theo Hội Đột quỵ Thế giới, loại bỏ khối máu tụ cho người bệnh đột quỵ xuất huyết não tốt nhất là trong vòng 24 giờ đầu (kể từ khi có dấu hiệu đột quỵ), 'giờ vàng' cấp cứu là trước 8 giờ đầu hoặc càng sớm càng tốt.

Phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ có nhiều phương pháp. Hiện nay, robot mổ não ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Modus V Synaptive được sử dụng để can thiệp cấp cứu đột quỵ xuất huyết não mang lại hiệu quả cao. Nhiều trường hợp bị nặng, quá 'giờ vàng' được mổ thức tỉnh bằng robot đã hồi phục tốt.

Với người bị đột quỵ nhồi máu não (do mạch máu não bị tắc nghẽn), 'giờ vàng' cấp cứu trong 3-4,5 giờ đầu, có thể mở rộng lên 6-24 giờ đầu tùy trường hợp và phương pháp can thiệp (thuốc hoặc can thiệp nội mạch).

Người bệnh nếu có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như yếu liệt tay chân, méo mặt, méo miệng, nói đớ, đau đầu dữ dội, choáng váng... nên đến ngay bệnh viện có đủ điều kiện cấp cứu đột quỵ để được chữa trị kịp thời.

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ

Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM