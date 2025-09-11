Gián chui vào tai gây xung huyết

TP HCMÔng Thái, 50 tuổi, ngủ dậy đau nhói tai trái, khó nghe, kết quả soi tai cho thấy cánh của côn trùng che ống tai và màng nhĩ gây xung huyết, phù nề.

ThS.BS.CKI Phó Thiên Phước, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, gắp một con gián kích thước 3x2 cm ra khỏi tai người bệnh. Sau thủ thuật, ông Thái được nhỏ thuốc vào tai để giảm xung huyết, phù nề đồng thời sát khuẩn tránh nhiễm trùng.

Bác sĩ gắp con gián ra khỏi tai ông Thái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Phước khuyên người bị côn trùng chui vào tai nên giữ bình tĩnh, không ngoáy, móc tai hay thực hiện các cách dân gian như hơ lá, xông hơi, vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn gây thủng màng nhĩ.

Triệu chứng phổ biến khi côn trùng chui vô tai gồm đau dữ dội một bên tai, cảm giác như có vật thể di chuyển, nghe kém, khó chịu. Trẻ nhỏ thường khóc thét, bất ngờ la hét. Một số trường hợp kèm chóng mặt, buồn nôn, chảy dịch vàng, nổi đỏ, ngứa hoặc chảy máu tai.

Người bị côn trùng chui vào tai nên nằm nghiêng đầu, nhỏ nước muối sinh lý ấm vào tai để con vật bò ra ngoài. Người bệnh viêm tai giữa hoặc thủng màng nhĩ không sử dụng cách này. Nếu đau tai nhiều, chảy máu tai, xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng hoặc dị vật, người bệnh nên đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra tai mũi họng.

Để phòng ngừa côn trùng chui vào tai mũi họng, hãy giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, ngủ trên giường thay vì dưới đất, thay giặt chăn gối thường xuyên...

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi