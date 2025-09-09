Thủng màng nhĩ do biến chứng viêm tai giữa

TP HCMThơ, 13 tuổi, viêm tai giữa mạn tính tái phát nhiều lần gây thủng màng nhĩ bên phải.

Thơ có tiền sử viêm tai giữa mạn tính. Ba tháng gần đây, triệu chứng nặng kèm dịch tai có mùi hôi, ù tai. Kết quả nội soi tai của Thơ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận màng nhĩ tai phải thủng rộng.

ThS.BS.CKI Phạm Thị Phương, Trung tâm Tai Mũi Họng, chẩn đoán Thơ viêm tai giữa thủng màng nhĩ. Thủng nhĩ là biến chứng của viêm tai giữa mạn tính tái phát nhiều lần, không điều trị kịp thời, đúng cách. Tình trạng viêm và dịch mủ tích tụ trong hòm nhĩ (khoang tai giữa) lâu ngày làm tăng áp lực lên màng nhĩ, lâu dần gây thủng để mủ thoát ra ngoài, giải phóng áp lực trong tai giữa. Nếu không vá màng nhĩ, thính lực của bệnh nhi suy giảm, viêm nhiễm hình thành khối cholesteatoma trong tai giữa, ăn mòn xương chũm, thoái hóa niêm mạc tai giữa, nguy cơ ảnh hưởng đến não.

Bác sĩ điều trị ổn định tình trạng nhiễm trùng, sau đó phẫu thuật nội soi vá màng nhĩ. Êkíp làm sạch mô viêm và chỉnh gọn rìa màng nhĩ, tiếp đến lấy một mảnh cân cơ mỏng sau tai (lớp vỏ bao của cơ), đặt vào vị trí thủng để tái tạo lại màng nhĩ, cố định mảnh vá bằng thuốc tự tan, giúp màng nhĩ mới bám chắc. Người bệnh được nhét merocel (vật liệu xốp mềm như bông gạc) vào trong tai để cố định tai mổ.

Bác sĩ Phương (ngồi) đang vá nhĩ qua nội soi cho bé Thơ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu hai ngày, bệnh nhi xuất viện, sức khỏe ổn định. Trong hai tuần sau mổ, bệnh nhi cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, tránh xì mũi mạnh, giữ tai khô ráo, không nằm nghiêng đè lên vết mổ, tránh nơi có âm thanh lớn, không vận động mạnh, không bơi lội, không đi máy bay. Tái khám sau một tuần, vết mổ lành thương tốt, không còn sưng đau, chảy dịch.

Trẻ dễ bị viêm tai giữa hơn người lớn do cấu trúc vòi nhĩ ở trẻ ngắn, hẹp và nằm ngang hơn so với người lớn. Triệu chứng gồm đau tai, chảy dịch tai, chảy mủ tai, tai có mùi hôi, sốt, đau đầu, bỏ ăn... Khi có dấu hiệu bất thường, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám tại khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Phòng bệnh bằng cách rửa tay cho trẻ thường xuyên bằng xà phòng, không dùng chung dụng cụ ăn uống, dạy trẻ che miệng khi ho, hắt hơi. Cho trẻ bú mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời, tiêm vaccine phòng nhiễm trùng tai do phế cầu khuẩn, cúm; giữ ấm cơ thể trẻ khi trời lạnh, góp phần tăng sức đề kháng.

Uyên Trinh