Giảm mỡ khác giảm cân thế nào?

Tôi có vóc dáng không cân đối, hay mệt mỏi, muốn giảm cân nhưng bác sĩ tư vấn nên giảm mỡ. Giảm cân khác giảm mỡ thế nào? (Ngọc Châu, Phú Thọ)

Trả lời

Giảm cân và giảm mỡ có nhiều đặc điểm khác nhau. Đây là lý do nhiều người dù giảm được số cân như mong muốn, không béo phì nhưng vóc dáng không săn chắc và cân đối, sức khỏe yếu hơn, rụng tóc, da khô, rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới...

Giảm cân là giảm tổng trọng lượng cơ thể bao gồm cả cơ, nước và mỡ. Trong khi đó, giảm mỡ có mục tiêu chính là tập trung loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể, nhất là mỡ nội tạng, mỡ dưới da. Quá trình giảm cân nhanh, không đúng cách thường khiến cơ thể mất nước và cơ nhiều hơn là mỡ, từ đó dẫn đến mất sức, mệt mỏi. Đối với giảm mỡ, nếu thực hiện đúng cách sẽ giảm mỡ, giữ lại khối cơ cần thiết, cải thiện chuyển hóa, nội tiết và vóc dáng, duy trì kết quả lâu dài.

Bác sĩ phân tích cấu tạo tế bào mỡ để tư vấn người bệnh cách giảm cân an toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy vào mục tiêu và tình trạng sức khỏe, mỗi người cần kế hoạch giảm cân, giảm mỡ khác nhau. Giảm mỡ giúp duy trì kết quả lâu dài, hạn chế tăng cân trở lại sau khi ngừng ăn kiêng hoặc giảm vận động. Khi bạn giữ được khối cơ, giảm mỡ nội tạng giúp trao đổi chất ổn định hơn khi thay đổi chế độ sinh hoạt.

Có thể bạn không thừa cân, chỉ cần giảm mỡ. Nhiều người giữ nguyên cân nặng nhưng giảm được chỉ số mỡ nội tạng góp phần cải thiện bệnh nền như huyết áp, đường huyết, mỡ máu, từ đó bớt mệt mỏi. Giảm mỡ đúng cách cũng có thể giúp bạn có vòng bụng thon gọn, da săn chắc hơn.

Bạn nên tuân thủ hướng dẫn giảm mỡ của bác sĩ, tránh tự ý giảm cân quá mức vì dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Như Quỳnh

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội