Giảm cân ngăn nguy cơ nhồi máu cơ tim

TP HCMChị Vy, 42 tuổi, béo phì, mạch vành hẹp 70%, nhiều mỡ nội tạng, bác sĩ khuyến cáo giảm cân để tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chị Vy nặng 84 kg, cao 1,63 m, béo phì độ 2, BMI 31.6 kg/m2, mỡ nội tạng cao gần gấp đôi mức an toàn. Chị còn bị cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, gan to.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết chị Vy bị hẹp mạch vành khá nghiêm trọng. Lòng động mạch vành thu hẹp chỉ còn 1/3 so với bình thường. Lưu lượng máu nuôi tim giảm sâu hơn khi cơ thể hoạt động gắng sức hoặc căng thẳng.

Hẹp mạch vành thường xảy ra do sự tích tụ của các mảng bám trên thành mạch. Hẹp mạch vành khiến lượng máu và oxy nuôi tim không đủ, gây ra thiếu máu cục bộ tim, dẫn đến đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim... Béo phì còn gây viêm khiến phì đại tế bào mỡ, tích tụ mỡ tại bụng, tim, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của cơ thể, tăng độc tính của mỡ, gây đề kháng insulin... từ đó tăng xơ vữa động mạch.

"Mỗi đơn vị BMI tăng sẽ làm tăng 5-7% nguy cơ suy tim, nguy cơ đột tử", bác sĩ Hoàng nói, thêm rằng giảm cân sẽ giảm áp lực lên tim và mạch máu, hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu tốt, từ đó làm chậm quá trình xơ vữa động mạch gây hẹp mạch vành, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim. Giảm cân còn có thể giúp hạ huyết áp - một yếu tố nguy cơ khác gây hẹp mạch vành.

Bác sĩ Hoàng tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Vy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Vy được kê thuốc giảm cân đường tiêm và uống. Theo bác sĩ Hoàng, thuốc không gây mất nước, mệt mỏi, thay vào đó sẽ hỗ trợ người bệnh kiểm soát các bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Đồng thời chị tập thể dục nhẹ nhàng và chế độ ăn đủ chất phù hợp với thói quen.

Bác sĩ siêu âm kiểm tra tình trạng gan nhiễm mỡ của chị Vy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hai tháng điều trị theo liệu trình, chị giảm 9 kg, tương đương hơn 10% cân nặng ban đầu, các chỉ số sức khỏe cải thiện và cần tiếp tục điều trị. "Nếu người bệnh duy trì giảm cân theo phác đồ có thể không cần đặt stent mạch vành", bác sĩ Hoàng cho biết.

Đức Hạnh