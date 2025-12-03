Giảm cân cho người béo phì mắc bệnh tiểu đường

TP HCMChị Vân, 32 tuổi, tăng cân nhanh, mệt mỏi, bác sĩ chẩn đoán béo phì đồng mắc tiểu đường, được điều trị vừa giảm cân vừa kiểm soát đường huyết.

Chị Vân thường thức khuya, ngủ 3-4 giờ mỗi đêm, tăng cân nhanh. Lần này chị ngất xỉu, đường huyết tăng cao, gần 400 mg/dL (mức bình thường dưới 250mg/dL). Bác sĩ tiêm insulin để giảm nhanh đường huyết, chỉ định nhập viện khám chuyên sâu song chị xin về.

Một tuần sau, chị tái khám, được chẩn đoán tiểu đường type 2, đã xuất hiện đốm đen - một dạng biến chứng của võng mạc tiểu đường. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, chị Vân nặng 71 kg, cao 1,53 m, chỉ số BMI khoảng 30, béo phì mức độ nặng nhất, mắc bệnh gan nhiễm mỡ độ hai, rối loạn lipid máu và rối loạn tiền đình ngoại biên.

Bác sĩ Hoàng tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Vân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết chị Vân mắc tiểu đường đã lâu nhưng không biết, không điều trị khiến bệnh tiến triển gây biến chứng. Người bệnh căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol và adrenaline, ảnh hưởng đến quá trình xử lý glucose, dẫn đến đường huyết tăng cao.

Khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng hiệu quả insulin, glucose tích tụ trong máu thay vì chuyển thành năng lượng cho tế bào, gây mệt mỏi liên tục. Cơ thể sản sinh nhiều hormone cortisol do căng thẳng liên tục làm tổn thương hệ thống dây thần kinh, gây rối loạn chức năng tiền đình.

Bác sĩ Hoàng lên phác đồ vừa điều trị béo phì vừa kiểm soát đường huyết, giải quyết tình trạng đốm đen trong mắt do tiểu đường cho chị Vân. Thuốc giảm cân hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn, giảm cân bền vững. Cùng với đó, chị được tư vấn chế độ ăn đủ dinh dưỡng, luyện tập vừa phải, phù hợp với sức khỏe.

Sau một tháng, chị Vân giảm 4 kg, hết đốm đen trong mắt, đường huyết ổn định. Sau ba tháng cân nặng giảm về mức 61 kg.

Theo bác sĩ Hoàng, điều trị giảm cân cho người mắc tiểu đường phức tạp hơn so với người béo phì thông thường vì phải đảm bảo cân bằng giữa giảm cân và duy trì ổn định chỉ số đường huyết.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tăng cân là lượng insulin trong máu cao. Lượng insulin dư thừa làm tích trữ mỡ gây tăng cân, béo phì. Ngược lại, khi cơ thể tích trữ quá nhiều năng lượng dư thừa, mô mỡ trong cơ thể giúp giải phóng, phản ứng với các hormone gây ra các bệnh chuyển hóa.

Theo bác sĩ Hoàng, giảm 5-10% cân nặng có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường, cải thiện tình trạng kháng insulin. Nếu đang mắc bệnh tiểu đường type 2, giảm cân hỗ trợ điều trị bệnh. Người bệnh cần giảm cân khoa học dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để vừa có cân nặng phù hợp duy trì sức khỏe, vừa đảm bảo ổn định đường huyết.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi