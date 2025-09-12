Giảm 25 kg sau 7 tháng ăn thâm hụt calo

Hà NộiChị Hoa, 33 tuổi, nặng 87 kg, sau 7 tháng ăn thâm hụt calo kết hợp giảm cân theo phác đồ cá thể hóa đã giảm 25 kg.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám, chị Hoa cao 1,66 m, nặng 87 kg, BMI 31.3 - béo phì nặng. Chỉ số mỡ nội tạng của chị 213 cm2 (ngưỡng an toàn dưới 100 cm2), hơn 50% trọng lượng cơ thể là mỡ (44 kg), rối loạn lipid máu, tiền đái tháo đường, gan nhiễm mỡ...

TS.BS Lê Bá Ngọc, Trưởng khoa Nội tổng hợp, xây dựng phác đồ điều trị giảm cân cho bệnh nhân, trong đó tập trung thay đổi dinh dưỡng kết hợp vận động khoa học. Do béo phì mức độ nặng kèm nhiều biến chứng nguy hiểm, chị Hoa được chỉ định thuốc giảm cân đường tiêm giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, giảm cảm giác thèm ăn.

Tiến sĩ Trần Quyền An, chuyên viên dinh dưỡng, cho biết những phương pháp cực đoan như nhịn ăn kéo dài hoặc cắt tinh bột hoàn toàn có thể khiến cân nặng giảm nhanh nhưng phần lớn là do mất cơ và nước, không giảm mỡ nội tạng, tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Chị Hoa không cần giảm cân nhanh mà mục tiêu là giảm mỡ vùng bụng và mỡ nội tạng. Đây là yếu tố giúp cải thiện tình trạng rối loạn chuyển hóa, bảo vệ sức khỏe bền vững. Ăn thâm hụt calo đúng cách, cơ thể nhận đủ protein và vi chất, duy trì khối cơ, từ đó tăng hiệu quả đốt mỡ nội tạng.

Tiến sĩ An tư vấn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong tháng đầu tiên, chị Hoa giảm 300-500 kcal mỗi ngày so với nhu cầu duy trì, tránh cắt giảm quá sâu để không gây mệt mỏi. Thực đơn mỗi ngày vẫn đủ ba bữa chính và phân bổ năng lượng hợp lý là 45-50% từ tinh bột phức (cơm, yến mạch, khoai lang, các loại ngũ cốc), 25-30% từ protein nạc (thịt gà, cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ), 20-25% từ chất béo tốt. Trong quá trình điều trị, chị Hoa được hướng dẫn ăn đa dạng thực phẩm. Lượng protein được duy trì khoảng 1,5-1,6 g/kg cân nặng lý tưởng mỗi ngày nhằm bảo vệ khối cơ.

Quá trình giảm cân, giảm mỡ, chị Hoa được đo Inbody định kỳ để đánh giá mỡ nội tạng, khối cơ xương, nước, chất khoáng, protein và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản... Đây không chỉ là công cụ chẩn đoán ban đầu mà còn theo dõi sự thay đổi của cơ thể người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Các bác sĩ sử dụng kết quả InBody để đánh giá chính xác người bệnh đang giảm mỡ hay giảm cơ, từ đó điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp theo tuần.

Các bài tập cần đảm bảo mục tiêu đốt cháy năng lượng để tạo thâm hụt calo, giảm mỡ nội tạng, tăng khối cơ, cải thiện sức khỏe tim mạch - hô hấp. Trong giai đoạn khởi đầu, chị tập các bài aerobic cường độ trung bình như đi bộ nhanh, đạp xe, từ từ tăng cường độ tập luyện nhằm tăng khối cơ, tăng tiêu hao năng lượng.

Chị Hoa tuân thủ phác đồ điều trị đa chuyên khoa trong 7 tháng liên tục, giảm 25 kg, diện tích mỡ nội tạng giảm còn 92 cm2, không bị mất nước, mất cơ, cải thiện tỷ lệ trao đổi chất, không còn tình trạng tăng đường máu, rối loạn mỡ máu. Chị tiếp tục áp dụng chế độ dinh dưỡng, vận động theo tư vấn của bác sĩ để duy trì cân nặng ổn định, tránh tăng cân trở lại và tích mỡ nội tạng.

