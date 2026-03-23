Giảm 20 kg, hết hội chứng ngưng thở khi ngủ

Hà NộiÔng Hùng, 53 tuổi, hết ngưng thở khi ngủ mà không cần phẫu thuật nhờ thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng giảm được 20 kg.

Ông Hùng thường xuyên ngủ ngáy, ngạt mũi, giấc ngủ gián đoạn và nhiều đêm giật mình như bị ngạt thở. Dù ngủ đủ 7 tiếng, ông vẫn mệt mỏi, khó tập trung vào ban ngày, gần đây cân nặng tăng khiến triệu chứng rõ rệt.

Ông từng phẫu thuật cắt amidan và màn hầu cách đây 5 năm, đang điều trị rối loạn mỡ máu, men gan tăng và huyết áp cao. Tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bác sĩ cho biết tình trạng ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ của ông Hùng có liên quan đến cân nặng, tư vấn ưu tiên giảm cân trước khi quyết định can thiệp phẫu thuật điều trị. Lúc này ông nặng hơn 97 kg, cao 1,72 m.

TS.BS Lê Bá Ngọc, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thừa cân, béo phì có thể làm nặng thêm tình trạng ngưng thở khi ngủ do mô mỡ tích tụ quanh vùng cổ và đường hô hấp trên, gây hẹp đường thở. "Giảm cân thành công có thể khỏi ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ mà không cần can thiệp phẫu thuật", bác sĩ Ngọc nói. Tuy nhiên, ngưng thở khi ngủ khiến người bệnh thường xuyên mệt mỏi, thèm ăn, gây khó khăn khi giảm cân.

Bác sĩ Ngọc đọc các kết quả xét nghiệm và giải thích cho ông Hùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định dùng thuốc kết hợp với chế độ ăn kiểm soát năng lượng, tập luyện thể lực phù hợp. Sau khoảng 7 tháng, cân nặng của người bệnh còn khoảng 78 kg, giảm ngủ ngáy. Đường thở ổn định, ông Hùng không cần thực hiện phẫu thuật cắt amidan lưỡi gà như dự kiến ban đầu. Hiện, ông tiếp tục duy trì chế độ ăn uống, vận động theo hướng dẫn và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ khuyến cáo người có triệu chứng ngủ ngáy kéo dài, nghi ngờ ngưng thở khi ngủ hoặc tăng cân nhanh nên đi khám sớm để được đánh giá nguyên nhân. Tùy từng trường hợp, điều trị có thể bao gồm thay đổi lối sống, giảm cân, điều trị nội khoa hoặc can thiệp phẫu thuật nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Thúy Hạnh