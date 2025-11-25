Không cần mổ thay khớp nhờ giảm cân thành công

TP HCMBà Dương, 64 tuổi, nặng 80 kg, trong 4 tháng giảm 15 kg nhờ vậy giảm áp lực cho khớp gối bị thoái hóa, không cần mổ thay khớp.

Trước đó bà Dương được bác sĩ tư vấn phẫu thuật thay hai khớp gối bị thoái hóa hoặc giảm cân. Sau một tháng nhịn ăn cực đoan bằng cách cắt tinh bột, bà giảm 5 kg nhưng thể trạng suy kiệt. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị béo phì, bà cao 1,54 m, nặng 80 kg, chỉ số BMI 34.3, béo phì độ hai.

BS.CKII Trương Thị Vành Khuyên, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, ghi nhận bà Dương bị thoái hóa khớp do lão hóa và thừa cân tạo áp lực lên đầu gối cùng hệ xương khớp. Bà còn bị gan nhiễm mỡ độ 3, rối loạn mỡ máu, huyết áp cao và loãng xương.

Bác sĩ Khuyên phân tích các chỉ số khối cơ thể theo kết quả đo InBody cho bà Dương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Khuyên lên phác đồ điều trị riêng cho bà Dương, sử dụng thuốc tiêm và thuốc uống để giảm cảm giác thèm ăn, ăn nhanh no, giảm lượng calo nạp vào. Bà tập các bài thể dục đơn giản, vừa sức như bơi lội hoặc nâng chân. Đồng thời bệnh nhân bổ sung đủ dinh dưỡng, nhất là protein, không kiêng khem quá mức để tránh bị mất cơ do lão hóa tuổi trung niên.

Kết quả, bà Dương giảm 4 kg trong tháng đầu tiên. Sau 4 tháng, bà còn 65 kg, sức khỏe cải thiện.

Theo bác sĩ Khuyên, béo phì khiến mỡ thừa tích tụ làm tăng sản xuất leptin (hormone do tế bào mỡ tiết ra) trong máu còn làm suy yếu, gây teo cơ và loãng xương, dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương khi ngã. Trên cơ thể người, đầu gối là nơi gánh chịu đến 80% trọng lượng. Đầu gối gồm những khớp cơ lớn nhất, khỏe nhất, phải hoạt động nhiều nhất trong quá trình vận động. Lực tác động đến khớp gối thường lớn gấp 3-4 lần trọng lượng của cơ thể.

Giảm khoảng 10% trọng lượng cơ thể, giúp giảm áp lực lên đầu gối, từ đó kiểm soát hiệu quả cơn đau cũng như cải thiện tình trạng viêm. Bác sĩ Khuyên cho hay sau khi giảm 15 kg cân nặng, các cơn đau của bà Dương đã giảm khoảng 80%. 4 tháng trước bà đi lại khó khăn nhưng nay đã có thể đi bộ, đầu gối không còn đau nhức, không cần phải mổ thay khớp gối.

Đức Hạnh

* Tên người bệnh đã được thay đổi