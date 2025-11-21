Giảm 16 kg trong ba tháng

TP HCMNhiều tháng giảm cân bằng cách cắt tinh bột, ăn kiêng gián đoạn, anh Công, 38 tuổi, tăng cân nhiều hơn, nay điều trị đa mô thức giảm 16 kg.

Anh Công tăng từ 75 kg lên gần 100 kg trong hai năm, sức khỏe giảm sút, mệt mỏi. Anh quyết định giảm cân, ban đầu áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt gồm cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, đường, chất béo, hơn một tuần bất thành. Anh chuyển sang ăn theo chế độ 16:8, một ngày ăn tối đa hai bữa, có hôm chỉ ăn một bữa, sau một tháng giảm 2 kg nhưng đuối sức. Anh ăn uống lại bình thường, tăng 2 kg trong một tuần sau đó áp dụng nhiều cách giảm cân khác song đều thất bại.

Anh Công đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM với cân nặng 98 kg, chỉ số BMI 35.6. Xét nghiệm và siêu âm cho thấy anh bị gan nhiễm mỡ độ ba, mỡ trong máu, tiền tiểu đường, tăng axit uric và mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Tiến sĩ Tùng tư vấn liệu trình giảm cân cho vợ chồng anh Công. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Trần Hữu Thanh Tùng, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết anh Công béo phì ở mức độ nặng nhất, gan và máu nhiễm mỡ, mỡ nội tạng chèn ép khí quản gây những cơn ngưng thở đột ngột ngắn khi ngủ. Cân nặng dồn xuống chân khiến đầu gối phải chịu áp lực lớn gây đau nhức, nguy cơ thoái hóa khớp, viêm khớp, giãn tĩnh mạch.

Bác sĩ Tùng phối hợp thuốc uống và thuốc tiêm cho anh Công giúp nhanh no, giảm cảm giác thèm ăn. Chuyên gia dinh dưỡng tư vấn cụ thể về chế độ ăn cũng như lượng thức ăn cần thiết cho cơ thể anh mỗi ngày. Chuyên viên vận động hướng dẫn anh tập cường độ thấp như tập tạ nhỏ, đi bộ. Tái khám sau một tháng, anh giảm từ 98 kg còn 91 kg. Sau gần ba tháng, anh giảm tổng cộng 16 kg hiện còn 82 kg, sức khỏe ổn định, các chỉ số mỡ gan, mỡ máu, axit uric cải thiện. Anh giảm ngủ ngáy, không đuối sức hay mệt lả.

Sau gần ba tháng theo liệu trình kết hợp nội tiết - dinh dưỡng - vận động, anh Công đã giảm 16 kg. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Béo phì, rối loạn lipid máu, tiểu đường, tăng sản xuất leptin... còn gây loãng xương, suy yếu cơ và xương, dẫn đến teo cơ, tăng nguy cơ gãy xương khi ngã. Bác sĩ Tùng khuyên người thừa cân nên giảm 5-10% cân nặng để bớt áp lực lên hệ cơ xương, bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi