Giảm 10 kg sau 4 tháng 'chữa béo phì online'

TP HCMChị Thu, 34 tuổi, trở lại Australia sau khi khám béo phì nên được bác sĩ tư vấn ăn, uống thuốc và theo dõi điều trị online, 4 tháng sau giảm 10 kg.

Chị Thu tăng 18 kg sau khi sinh con thứ hai, một năm trước cùng chồng sang Australia làm việc đến nay cân nặng 82 kg. Chị ăn kiêng, hạn chế tinh bột, ăn nhiều trái cây, tập luyện nhưng không giảm cân được.

Về Việt Nam thăm gia đình, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị béo phì với BMI 31, ngưỡng béo phì độ hai. Xét nghiệm cho thấy chị bị rối loạn mỡ máu, tiền đái tháo đường, gan nhiễm mỡ độ 2.

ThS.BS Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết người bệnh cần giảm cân để kiểm soát rối loạn mỡ máu, phòng tránh đái tháo đường, huyết áp, xơ vữa động mạch...

Bác sĩ Trâm tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Thu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trâm lên liệu trình điều trị cho chị Thu trong 6 tháng và có thể thực hiện kể cả khi ở nước ngoài. Bên cạnh dùng thuốc, chị được tư vấn chế độ ăn và vận động phù hợp với đặc thù ăn uống ở nước ngoài.

Trở lại Australia, chị Thu tuân thủ các chỉ định của bác sĩ, uống thuốc đủ liều, đúng giờ. Chị không bỏ hay dồn bữa như trước mà cố gắng ăn đủ bữa, thay thế bánh mì trắng bằng bánh mì nguyên cám, ăn thịt nạc, salad và uống sữa tươi không đường. Thông qua kênh online của Bệnh viện Tâm Anh, chị thường xuyên trao đổi với bác sĩ về khẩu phần ăn, được giải đáp kịp thời những thắc mắc hay phản ứng trong quá trình dùng thuốc. Chị Thu cũng được nhắc lịch uống thuốc đúng giờ thông qua kênh này.

Sau khoảng 4 tháng, chị giảm 10 kg, tiếp tục duy trì giảm cân và dự kiến tái khám vào dịp Tết khi chị về nước để bác sĩ theo dõi, điều chỉnh phác đồ, sớm đạt cân nặng mong muốn dưới 60 kg.

Chị Thu được lấy máu làm xét nghiệm các chỉ số cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giảm cân là yếu tố quan trọng góp phần giảm rối loạn mỡ máu. Mỗi người có hàm lượng mỡ máu trong cơ thể khác nhau, tùy tình trạng bác sĩ sẽ lựa chọn điều trị cá thể hóa bằng các phương pháp phù hợp.

Để đạt mức cân nặng lý tưởng, phòng ngừa rối loạn mỡ máu, mỗi người cần điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế món chiên rán, chế biến sẵn và các sản phẩm từ sữa có hàm lượng chất béo cao. Tập thể dục thường xuyên, kiêng thuốc lá, hạn chế rượu bia giúp duy trì cân nặng hợp lý.

Đức Hạnh

*Tên nhân vật đã thay đổi