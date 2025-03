Giảm 10 kg cân nặng và 7 cm vòng eo không cần ăn kiêng

Hà NộiChị Hảo, 44 tuổi, béo phì độ một, điều trị theo phác đồ của bác sĩ giảm 10 kg cân nặng và 7 cm vòng eo trong ba tháng mà không cần nhịn ăn.

Chị Hảo cao 1,52 m, tăng từ 59 kg lên 66 kg trong nửa năm, giảm cân bằng nhiều cách như cắt giảm tinh bột, nhịn ăn, tập gym nhưng không hiệu quả. Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đo thành phần cơ thể (InBody), phân tích khối lượng, vị trí mỡ nội tạng, tỷ lệ khối cơ và khối mỡ, xét nghiệm sinh hóa máu... TS.BS Lê Bá Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và điều trị béo phì, cho biết các chỉ số này giúp đánh giá bước đầu biến chứng của thừa cân, béo phì đối với sức khỏe người bệnh, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả.

Kết quả kiểm tra cho thấy chị Hảo có chỉ số khối cơ thể (BMI) 29, béo phì độ một, rối loạn chuyển hóa lipid, tiền đái tháo đường, tỷ lệ mỡ nội tạng vượt 25% so với ngưỡng an toàn. Bác sĩ kê đơn và tư vấn cho chị cách dùng thuốc giảm cân an toàn.

Chị Hảo có lớp mỡ bụng dày 3 cm và mong muốn giảm vòng eo, bác sĩ Ngọc chỉ định kết hợp phương pháp đông hủy mỡ. Đây là phương pháp công nghệ cao giúp giảm mỡ trong thời gian ngắn, không xâm lấn, chỉ sau 70 phút thực hiện người bệnh có thể làm việc và sinh hoạt bình thường.

Sau khi đánh giá thói quen sinh hoạt, ăn uống của chị Hảo, bác sĩ tư vấn khẩu phần, định lượng phù hợp với thể trạng, đảm bảo ba yếu tố là thâm hụt calo, không nhịn ăn hay bỏ bữa, không gây mệt mỏi vì thiếu chất. Do công việc bận rộn, chị Hảo được hướng dẫn một số mẹo đơn giản để thay đổi thói quen sinh hoạt như tăng thời gian đứng, chuyển sang sử dụng thang bộ và một số động tác thể dục đơn giản vừa làm việc vừa tập luyện.

Sau ba tháng điều trị theo phác đồ cá thể hóa, chị Hảo giảm 10 kg cân nặng và 7 cm vòng eo, chỉ số đường huyết, mỡ máu, mỡ nội tạng đều về ngưỡng an toàn.

Chị Hảo sau khi giảm 10 kg. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Nguyên nhân khiến nhiều người giảm cân thất bại là do phương pháp không phù hợp với thể trạng, lối sống, dễ dẫn đến mệt mỏi, chán nản", bác sĩ Ngọc nói, khuyên người thừa cân béo phì nên giảm cân theo phác đồ cá thể hóa, dựa trên đặc điểm về thể trạng, thói quen sinh hoạt, đặc thù công việc. Khi đó, quá trình giảm cân đơn giản, nhẹ nhàng hơn, giúp người bệnh dễ dàng tiếp nhận, thích nghi và duy trì phác đồ điều trị.

Minh Đức