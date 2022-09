Giải độc cơ thể với 11 loại thực phẩm

Uống trà atisô, gừng, nghệ, chanh; dùng đông trùng hạ thảo; ăn bông cải xanh, bồ công anh… hỗ trợ gan giải độc ra khỏi cơ thể.

Cơ thể của chúng ta hàng ngày vẫn giải độc tự nhiên thông qua các cơ quan như da, thận, gan... Các dấu hiệu cho thấy hệ thống giải độc của bạn có thể cần sự trợ giúp như gặp vấn đề về tiêu hóa, đau đầu, các vấn đề về da, thay đổi tâm trạng, sương mù não, buồn nôn và mệt mỏi.

Có rất nhiều thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có lợi cho việc giải độc tố từ gia vị đến các món ăn hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm giúp ích cho gan và cơ thể đào thải các chất gây hại.

Atisô

Nhà thảo dược của Mỹ - Daniela Turley chia sẻ trên Eat This, Not That, atisô có thể hỗ trợ bảo vệ gan và tăng cường sản xuất mật. Những tác dụng của atisô đã được nghiên cứu rộng rãi và chiết xuất lá atisô là một loại thuốc được sử dụng ở châu Âu. Turley khuyến nghị dùng trà lá atisô như một phần trong chế độ ăn uống, đem đến lợi ích cho sức khỏe.

Bông cải xanh và bắp cải brussels

Các loại rau họ cải như bông cải xanh và cải brussels thân thiện với sức khỏe và nên thêm vào bữa ăn hàng ngày. Cả hai loại cải này đều được chứng minh làm tăng men giải độc của gan, hỗ trợ quá trình giải độc, đồng thời góp phần bảo vệ gan khỏi bị tổn thương.

Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ cho thấy những con chuột được cho ăn bông cải xanh có chỉ số gan tích cực hơn, tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và khối u gan thấp hơn. Bạn có thể chế biến bắp cải brussels thành món nướng, làm thịt xông khói, xào giòn, salad. Món salad, bông cải xanh xào thịt bò vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Chanh vàng

Trong Ayurveda (y học truyền thống của Ấn Độ), nhấm nháp nước chanh ấm vào buổi sáng giúp khởi động cơ thể, có lợi cho hê tiêu hóa, hỗ trợ thanh lọc cơ thể. Chanh cũng cung cấp vitamin C dồi dào, có thể giúp cơ thể tự bảo vệ khỏi các gốc tự do gây hại.

Gừng

Tiến sĩ Ali Webster (Giám đốc của Hội Thông tin Thực phẩm Quốc tế - IFIC) chia sẻ với Eat This, Not That, gừng là phương pháp điều trị lâu đời cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong gừng cũng giúp hoạt động của thận, hỗ trợ quá trình giải độc. Bạn có thể uống trà gừng hoặc thêm gừng vào một số món ăn.

Gừng hỗ trợ lọc sạch chất độc bằng cách kích thích tiêu hóa và thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn. Ảnh: Freepik

Nghệ

Curcumin - thành phần hoạt chất trong nghệ đã được chứng minh có ích cho gan bằng cách thải độc tố, tăng cường chất chống oxy hóa giúp sửa chữa các tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Nó còn rất tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thề nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, trở thành vị thuốc giúp chữa bệnh quen thuộc.

Dưa leo

Dưa chuột chứa vitamin và chất dinh dưỡng, với khoảng 96% là nước - nguồn cung cấp nước tốt cho cơ thể. Hàm lượng nước và chất xơ hòa tan trong dưa leo có tác dụng điều hòa nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón.

Cà phê

Thức uống được nhiều người yêu thích này có lợi cho sức khỏe của gan nếu uống với liều lượng vừa phải. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê có thể làm giảm nguy cơ xơ gan và phát triển ung thư gan. Lợi ích này có thể nhờ vào việc cà phê góp phần ngăn ngừa chất béo tích tụ quanh gan.

Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc nhiều thế kỷ để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Tiến sĩ Turley dẫn các thử nghiệm lâm sàng cho thấy đông trùng hạ thảo giúp cải thiện chức năng gan và thận, có ích cho người mắc các căn bệnh này.

Đông trùng hạ thảo hỗ trợ thúc đẩy quá trình thải độc ở gan. Ảnh: Freepik

Bồ công anh

Bồ công anh là loại cỏ dại nhưng chúng rất bổ dưỡng, có lịch sử lâu đời trong y học thảo dược truyền thống. Bồ công anh với nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, chống viêm có thể hỗ trợ bảo vệ gan khỏi các chất độc hại và căng thẳng. Nó còn là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, có khả năng thải chất lỏng dư thừa ra ngoài. Bồ công anh có thể được dùng làm món salad hoặc uống như một loại trà giải độc.

Củ dền

Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống ôxy hóa. Chuyên gia dinh dưỡng Chloe Paddison cho biết, một chén củ dền có khoảng 3,8 g chất xơ, rất cần thiết cho chế độ ăn uống lành mạnh.

Nghiên cứu Anh của Đại học Northumbria đăng trên Thư viện Y khọa Mỹ chỉ ra, nước ép củ dền tăng cường sức khỏe, góp ích ngăn ngừa bệnh tật và hữu ích cho sức khỏe của gan. Một nghiên cứu của Đại học Khoa học Y tế Ba Lan xem xét tác động của củ dền đối với sức khỏe của gan và phát hiện ra rằng nước ép củ dền có thể bảo vệ gan chống lại một số loại chất gây ung thư.

Xương rồng lê gai

Lê gai là một loại xương rồng ăn được, thường được dùng làm nước ép trái cây. Nó có thể cải thiện tình trạng nôn nao. Nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Sức khỏe Tulane (Mỹ) cho thấy những người uống chiết xuất lê gai trước khi uống rượu ít có triệu chứng nôn nao nghiêm trọng hơn. Điều này có thể là do nó giúp duy trì mức độ chống oxy hóa và chống viêm.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)