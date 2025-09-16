Ghép da, tái tạo dây chằng cứu chàng trai bị điện giật

Hà NộiAnh Quí, 23 tuổi, bị điện giật ngã từ độ cao 3 m xuống đất bỏng ngón tay và đứt dây chằng gối, được bác sĩ mổ ghép da vết bỏng và tái tạo dây chằng.

Một tháng sau tai nạn, anh Quí đi lại không vững với cảm giác lỏng đầu gối trái, tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám. ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Tiệp, khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết xương chày của bệnh nhân di chuyển quá mức ra trước, khớp gối mất vững. Chụp cộng hưởng từ MRI ghi nhận dây chằng chéo trước đứt bán phần.

Ngón tay bệnh nhân có vết bỏng độ 4, rộng 2 cm, sâu đến lộ gân và hoại tử không thể tự lành. Phân lập, nuôi cấy vi khuẩn ghi nhận vết thương nhiễm tụ cầu vàng Staphylococcus aureus (MRSA) kháng kháng sinh.

Bệnh nhân được chỉ định cắt lọc vết bỏng, dùng kháng sinh phổ rộng, ghép da tự thân, đợi hồi phục rồi mới phẫu thuật tái tạo dây chằng. Bác sĩ ưu tiên xử lý vết thương cấp, có nguy cơ biến chứng, nhiễm trùng trước, bởi kiểm soát tốt ổ vi khuẩn kháng kháng sinh ở tay mới giảm được nguy cơ nhiễm trùng khi phẫu thuật chân.

Ca mổ đầu tiên, bác sĩ Tiệp sử dụng kỹ thuật chuyển xoay vạt cánh diều, lấy vạt da kèm mạch máu nuôi từ mu ngón trỏ bệnh nhân chuyển sang vùng khuyết hổng của ngón cái. Sau đó, bác sĩ dùng da vùng cổ tay bù đắp vạt mu ngón trỏ đã lấy đi, khâu đóng các vết thương.

Bàn tay bệnh nhân sau một tháng phẫu thuật ghép da. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hai ngày, vết khâu ổn định, anh Quí được hướng dẫn tập phục hồi chức năng các ngón tay để tránh co rút cơ. Sau 5 ngày, các vạt da sống tốt, không còn nhiễm trùng, bệnh nhân được xuất viện. Tái khám sau một tháng, bác sĩ Tiệp nhận định vết thương ở tay anh Quí đã ổn định, sẹo lành, bệnh nhân lấy lại 90% tầm vận động ngón cái trước đó bị mất. Các mô vạt da thay thế cho nhau có sắc tố tương đồng, dự kiến chỉ còn sẹo mờ, ít lộ, thẩm mỹ.

Anh Quí còn trẻ, lao động nhiều nên cần được tái tạo toàn bộ dây chằng để tránh biến chứng thứ phát, rách sụn chêm, đứt toàn bộ phần dây chằng còn lại. Trong ca mổ thứ hai, bệnh nhân được gây tê tủy sống, bác sĩ Tiệp rạch các đường mổ nhỏ để lấy gân tự thân sau đùi, khâu tái tạo dây chằng chéo đã đứt bằng kỹ thuật "all in side" (tất cả bên trong). Phương pháp bảo tồn các thụ thể thần kinh còn sót lại tại gốc dây chằng, giúp bệnh nhân giảm tối đa xâm lấn, biến chứng và lấy lại cảm giác khớp gối sau bình phục.

Anh Quí phục hồi chức năng bằng máy gập duỗi thụ động chi dưới. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu một ngày, anh Quí được tập phục hồi chức năng khớp gối, bàn tay phải lành lặn giúp anh đi lại được bằng nạng, xuất viện sau 3 ngày. Chuyên viên khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng hướng dẫn anh các bài tập duy trì tầm vận động, gấp duỗi của khớp gối tại nhà. Tái khám sau hai tháng, bệnh nhân sẽ được kiểm tra so sánh chức năng hai khớp gối bằng hệ thống Compass 600, đo đạc và đối chiếu các thông số bằng biểu đồ chi tiết. Khi các thông số gối trái đạt trên 90% so với gối phải, anh Quí có thể lao động nặng, chơi thể thao trở lại như bình thường.

Bác sĩ Tiệp lưu ý người bị tai nạn lao động, nhất là điện giật thường có tổn thương đa cơ quan, từ vết bỏng tại chỗ, chấn thương thứ phát cột sống và hệ vận động do ngã, đến tổn thương hệ tim mạch và não bộ. Bệnh nhân nên đến cơ sở y tế đa chuyên khoa, máy móc hiện đại để được thăm khám, kịp thời phát hiện sớm các tổn thương để điều trị phù hợp.

Thanh Long