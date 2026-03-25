Gãy xương chậu bao lâu có thể đi lại được?

Tôi đang điều trị bảo tồn xương chậu gãy, khoảng bao lâu tôi có thể đi lại được bình thường? (Minh Tuấn, 35 tuổi)

Trả lời:

Gãy xương chậu là tình trạng một hay nhiều xương trong khung chậu bao gồm xương cánh chậu, xương ngồi, xương mu, xương cùng và xương cụt bị nứt, gãy do tác động cơ học, chấn thương hoặc bệnh lý làm suy yếu cấu trúc xương. Trường hợp gãy nhẹ, không di lệch, xương chậu có thể tự lành nhờ vào khả năng tái tạo tự nhiên của cơ thể. Bác sĩ chỉ định điều trị bảo tồn như nghỉ ngơi, bất động, theo dõi định kỳ mà không cần can thiệp phẫu thuật.

Trong 6-8 tuần đầu, người bệnh cần nghỉ ngơi, hạn chế trọng lực lên vùng chậu để tránh di lệch thứ phát. Khi tái khám, nếu bác sĩ đánh giá xương đã liền, đau giảm và vận động không còn khó khăn, người bệnh có thể bắt đầu tập đi lại dưới sự hướng dẫn chuyên môn.

Bác sĩ khám cho người gãy xương chậu: Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Để tập đi lại an toàn, bạn cần cần lưu ý những điều dưới đây.

Không tự ý vận động, đi lại quá sớm

Nóng lòng muốn đi lại sớm khi xương chưa đủ ổn định là sai lầm phổ biến và nguy hiểm vì có thể khiến vị trí gãy bị di lệch, kéo dài thời gian điều trị, thậm chí phải phẫu thuật. Người bệnh chỉ nên bắt đầu tập đi khi được bác sĩ xác nhận xương đã liền đủ mức chịu lực.

Tuân thủ chỉ định của bác sĩ và kỹ thuật viên vật lý trị liệu

Mỗi bệnh nhân có lộ trình phục hồi khác nhau tùy mức độ gãy và phương pháp điều trị. Bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu chỉ định thời điểm bắt đầu đi lại, bài tập phù hợp và cách thực hiện đúng. Việc tuân thủ đúng và đầy đủ giúp xương lành đúng trục, tránh dính khớp hoặc lệch tư thế khi hồi phục.

Đi bộ đúng kỹ thuật

Người bệnh cần giữ tư thế thẳng, bước ngắn, dồn trọng lực nhẹ nhàng đều hai bên và tránh lệch hông. Không bước quá dài hoặc gắng sức vì có thể gây mất cân bằng và té ngã. Nên tập dưới sự giám sát của bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Sử dụng thiết bị hỗ trợ

Nạng, khung tập đi hoặc gậy là những dụng cụ cần thiết trong giai đoạn đầu tập đi. Các thiết bị này giúp giảm tải trọng lên vùng chậu, tránh áp lực đột ngột lên xương đang lành. Sử dụng đúng loại thiết bị được chỉ định và đảm bảo tư thế cầm nắm, điều chỉnh chiều cao phù hợp để tránh sai tư thế.

Bạn đã bị gãy xương chậu và đang điều trị bảo tồn, nên tuân thủ phác đồ, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường thực phẩm giàu canxi, vitamin D, protein và các vi chất như magie, kẽm, phốt pho giúp thúc đẩy quá trình tái tạo xương nhanh hơn. Bạn tránh các chất ức chế hấp thu canxi như rượu bia, cà phê, thuốc lá vì làm chậm tiến trình liền xương.

Tái khám định kỳ tại bệnh viện theo lịch hẹn của bác sĩ để đánh giá thời điểm tập đi sớm nhất, điều chỉnh thuốc, bổ sung vi chất khi cần thiết. Bác sĩ cũng có thể điều chỉnh phác đồ can thiệp kịp thời nếu người bệnh có dấu hiệu xương chậm liền, lệch trục, viêm quanh ổ gãy, tránh tình trạng tăng nặng gây biến chứng lâu dài.

ThS.BS Vũ Trung Hiếu

Khoa Chấn thương Chỉnh hình

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy