Gãy xương cẳng tay, xương sườn sau tai nạn

TP HCMBà Tâm, 66 tuổi, đau nhiều vùng ngực, cẳng tay và bàn chân phải sau ngã xe, bác sĩ chẩn đoán gãy xương cẳng tay, xương sườn.

ThS.BS.CKI Lê Chí Hiếu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân gãy hai xương cẳng tay phải, xương sườn 5-6-7 bên phải gãy, di lệch, hạn chế cử động.

Xương cẳng tay bao gồm hai xương dài chính là xương quay, xương trụ. Cả hai xương cùng phối hợp để tạo nên sự vận động đa dạng, linh hoạt cho tay. Trong khi đó, khung xương sườn bao gồm 12 xương sườn nằm ở hai bên của lưng trên và ngực, có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan trong lồng ngực như tim, phổi, mạch máu. "Đây là trường hợp gãy xương phức tạp, các mảnh xương vỡ có nguy cơ gây tổn thương phổi, tim, gan", bác sĩ Hiếu nói.

Bệnh nhân gãy nhiều đoạn xương cùng lúc, bắt buộc phải phẫu thuật kết hợp xương để hỗ trợ lành xương tốt hơn. Đồng thời, tránh việc tạo can xương lệch (tình trạng các đầu xương gãy sau khi liền lại không ở đúng vị trí giải phẫu ban đầu) dẫn đến biến dạng trục chi.

Các bác sĩ Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu phẫu thuật nẹp vít xương cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay, xương sườn bằng nẹp vít cho người bệnh. Bà Tâm tỉnh táo sau mổ, không còn đau, tức ngực, xuất viện sau 5 ngày.

Theo ThS.BS.CKI Nguyễn Đức Nghĩa, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trước đây phần lớn trường hợp gãy xương sườn được điều trị bảo tồn với băng cố định hay bất động lâu dài. Các phương pháp này hiệu quả nếu số lượng xương sườn gãy ít. Nếu xương gãy nhiều, thời gian hồi phục lâu.

Hiện, kỹ thuật kết hợp xương bằng nẹp vít khắc phục những hạn chế này. Bệnh nhân hồi phục nhanh, sớm cải thiện chức năng hô hấp, vận động, tránh những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, xẹp phổi, nhiễm trùng huyết...

Theo bác sĩ Nghĩa, gãy xương trong chấn thương ngực phổ biến, đặc biệt sau tai nạn giao thông, sinh hoạt hay lao động. Nhiều bệnh nhân có thể tử vong ngay hoặc sau vài giờ, phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến cơ quan trọng yếu của lồng ngực như tim, phổi, mạch máu lớn. Vì vậy, khi vùng ngực bị va chạm mạnh sau tai nạn, người bệnh cần đến viện ngay.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi