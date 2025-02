Gan nhiễm mỡ có gây ung thư gan không?

Tôi khám sức khỏe được chẩn đoán gan nhiễm mỡ độ hai. Tình trạng này có dẫn đến ung thư không, điều trị ra sao? (Xuân Hảo, TP HCM)

Trả lời:

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ quá mức trong tế bào gan, chiếm hơn 5% trọng lượng gan. Bệnh được chia thành hai loại chính là gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), thường liên quan đến béo phì, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa. Gan nhiễm mỡ do rượu (AFLD) do uống rượu quá mức trong thời gian dài.

Người có nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm béo phì, tiểu đường type 2, rối loạn chuyển hóa mỡ máu như tăng cholesterol và triglyceride (chất béo trung tính). Bệnh thường tiến triển âm thầm và không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Khi bệnh tiến triển nặng hơn thành viêm gan hoặc xơ gan, người bệnh có thể nhận thấy dấu hiệu như mệt mỏi, đầy bụng, vàng da.

Gan nhiễm mỡ không được điều trị kịp thời tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan, có thể dẫn đến ung thư gan. Bạn nên khám sức khỏe định kỳ để bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh, tư vấn điều trị phù hợp.

Một số cách góp phần kiểm soát bệnh như ăn uống khoa học, giảm chất béo bão hòa và tăng cường rau xanh cùng chất xơ. Tập luyện thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày nhằm kiểm soát cân nặng và hỗ trợ chức năng gan.

Bổ sung tinh chất chiết xuất từ Wasabia và S. Marianum thiên nhiên có thể tăng cường thải độc, bảo vệ gan nhờ việc kiểm soát tế bào kupffer không hoạt động quá mức, giảm viêm và tổn thương gan. Các tinh chất này cũng hỗ trợ hạ men gan, phục hồi chức năng của cơ quan này trong trường hợp viêm gan mạn tính, viêm gan siêu vi B, C, xơ gan, gan nhiễm mỡ.

Người có yếu tố nguy cơ cao nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm hoặc theo dõi tình trạng gan nhiễm mỡ, có biện pháp can thiệp, điều chỉnh kịp thời. Người béo phì cần giảm cân theo lộ trình khoa học.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM