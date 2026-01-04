Tôi bị gan nhiễm mỡ độ hai, thỉnh thoảng đau bụng âm ỉ, đau tức vùng bụng phải. Gan nhiễm mỡ có gây đau bụng không, làm sao cải thiện? (Hòa, Đồng Nai)

Trả lời:

Gan nhiễm mỡ có thể gây đau bụng hay không còn tùy thuộc vào mức độ tổn thương, phản ứng của người bệnh. Gan nhiễm mỡ ít khi gây đau bụng dữ dội, cơn đau thường nhẹ hoặc kéo dài, chủ yếu là cảm giác khó chịu, nặng bụng. Người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi do gan hoạt động kém hiệu quả.

Bác sĩ Diễm khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong một số trường hợp, người bệnh có thể đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, cơn đau thường không cấp tính mà xuất hiện thành từng đợt hoặc kéo dài trong ngày. Người bệnh đôi khi cảm thấy khó chịu phía bên phải khi cúi người hoặc nằm nghiêng. Một số trường hợp ít gặp, cơn đau lan từ bụng lên vai phải.

Đau bụng do gan nhiễm mỡ có thể là dấu hiệu cho thấy gan đang chịu ảnh hưởng lớn. Người bệnh nên đi khám để kiểm tra, ngăn nguy cơ gan nhiễm mỡ tiến triển thành viêm gan, xơ gan hoặc suy gan. Khi đó, tần suất đau bụng có thể nhiều hơn, đôi khi kèm theo mệt mỏi, vàng da rối loạn tiêu hóa. Bạn cần đi khám sớm để bác sĩ kiểm tra, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị phù hợp với tình trạng bệnh hiện tại.

Người bệnh gan nhiễm mỡ nên cần hạn chế ăn các món nhiều dầu mỡ, chiên xào, đồ ngọt. Tăng cường rau xanh, cá và trái cây ít ngọt. Vận động mỗi ngày giúp gan chuyển hóa tốt hơn. Tránh rượu bia, đồ uống có cồn, kiểm soát cân nặng ở mức ổn định, nhất là với người có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa.

ThS.BS Võ Ngọc Diễm

Khoa Nội tiêu hóa - Gan - mật - tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM