Gan nhiễm mỡ ảnh hưởng đến tim thế nào

Gan nhiễm mỡ làm tăng tình trạng viêm, căng thẳng oxy hóa, ảnh hưởng đến cholesterol, từ đó tác động xấu đến hệ tim mạch.

Gan nhiễm có thể do uống rượu bia hoặc hội chứng chuyển hóa (một nhóm các tình trạng như béo phì, cholesterol cao hoặc tăng huyết áp). Gan nhiễm mỡ không kiểm soát có thể ảnh hưởng đến tim theo nhiều cách khác nhau.

Viêm mạn tính: Giống như các rối loạn chuyển hóa khác, bệnh gan nhiễm mỡ có thể gây viêm mạn tính. Nguyên nhân do gan tạo ra các tín hiệu hóa học khiến cơ thể nghĩ rằng gan đang bị vi khuẩn tấn công. Khi ấy, cơ thể sử dụng phản ứng viêm để tấn công vi khuẩn không tồn tại và vô tình gây hại chính nó. Viêm có thể gây ra các thay đổi trong mạch máu của hệ tim mạch.

Căng thẳng oxy hóa: Đây là sự mất cân bằng hóa học xảy ra khi cơ thể giải phóng quá nhiều hóa chất gây viêm. Căng thẳng oxy hóa ảnh hưởng đến tim bằng cách gây tổn thương tế bào, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, mất cân bằng gốc tự do.

Cholesterol cao: Gan có chức năng theo dõi nồng độ cholesterol và các chất béo khác trong cơ thể. Do đó, bệnh gan nhiễm mỡ có thể ảnh hưởng đến nồng độ cholesterol, tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim.

Adipokine: Hormone này được sản xuất bởi chất béo. Chúng di chuyển qua máu, tác động đến thành mạch máu. Một số có tác dụng chống viêm nhưng số khác có thể làm tăng tình trạng viêm và góp phần gây bệnh tim.

Hệ vi sinh vật đường ruột: Gan nhiễm mỡ cùng với bệnh tiểu đường và béo phì có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật sống trong ruột. Mất cân bằng hệ vi sinh vật dẫn đến viêm và tăng nguy cơ xơ gan, tim mạch.

Mỡ nội tạng: Gan nhiễm mỡ thường đi kèm với lượng mỡ bụng và mỡ nội tạng cao. Lượng mỡ bao quanh gan và các cơ quan trong bụng làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và bệnh tim.

Bệnh tiểu đường: Gan có nhiều chức năng, một trong số đó là điều hòa lượng đường trong máu. Gan thực hiện chức năng này bằng cách hấp thụ glucose mỗi khi nhận được insulin. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ, các tế bào gan không đáp ứng tốt với insulin. Kết quả là tuyến tụy tiết ra ngày càng nhiều insulin hơn gây kháng insulin. Kháng insulin kéo dài làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu (tăng LDL, giảm HDL).

Các vấn đề về tim mạch có thể xảy ra do gan nhiễm mỡ gồm xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, rối loạn nhịp tim, đau tim. Bệnh gan mạn tính có thể phát triển hội chứng gan phổi. Hội chứng này xảy ra khi bệnh gan khiến các mạch máu trong phổi giãn rộng, làm giảm khả năng vận chuyển oxy từ phổi đến các bộ phận khác của cơ thể, dẫn đến nồng độ oxy trong máu thấp.

Để kiểm soát gan nhiễm mỡ, người bệnh nên thực hiện chế độ ăn ít calo (1.200-1.600 calo mỗi ngày). Hạn chế đường và chất làm ngọt nhân tạo, tiêu thụ ít chất béo bão hòa, ưu tiên rau quả, thực phẩm giàu chất béo lành mạnh.

Uống cà phê thường xuyên, ăn nhiều axit béo omega-3 (như axit béo omega-3 trong dầu ô liu) có thể kiểm soát mức cholesterol. Một số chất chống oxy hóa và vitamin E giúp ích cho người bệnh gan nhiễm mỡ và bệnh tim. Người bệnh không nên hút thuốc và uống rượu bia, tập thể dục thường xuyên để giảm mỡ gan, tăng cường sức khỏe.

