Đứt hai dây chằng chéo gối sau cú trượt ngã

Hà NộiAnh Tuấn, 43 tuổi, bê ghế gỗ bị trượt xô vào đầu gối trái rách sụn chêm, tràn dịch khớp gối, đứt cả hai dây chằng chéo trước và sau.

Anh Tuấn xoa bóp bằng thuốc, một tuần sau chân trái yếu đi mới đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám. ThS.BS Vũ Trung Hiếu, Khoa Chấn thương chỉnh hình, nhận thấy khớp gối bệnh nhân mất ổn định, xương chày di chuyển quá mức cả hai phía. Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI phát hiện rách sụn chêm ngoài độ II, tràn dịch khớp gối, phù tủy xương mâm chày và đầu dưới xương đùi. Dây chằng chéo trước và chéo sau gối trái đứt, mất tín hiệu trên phim chụp.

Hai dây chằng chéo gối trái mất tín hiệu trên phim chụp MRI của bệnh nhân Tuấn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khớp gối con người có 4 dây chằng gồm chéo trước, chéo sau, trong và ngoài. Bác sĩ Hiếu cho biết đa số chấn thương chỉ làm đứt đơn dây chằng chéo trước. Đứt đa dây chằng chéo trước và sau chỉ gặp ở khoảng 1/10 ca chấn thương đầu gối phức tạp.

Bác sĩ phẫu thuật tái tạo hai dây chằng cho anh Tuấn bằng gân tự thân với kỹ thuật "all in side" (tất cả bên trong) dưới gây tê tủy sống. Gân sau đùi của người bệnh được lấy làm cầu nối gắn kết, các thụ thể thần kinh còn sót lại tại gốc dây chằng giúp người bệnh bảo tồn gần như hoàn toàn cảm giác của khớp gối sau bình phục. Bác sĩ Hiếu khâu tổn thương sụn chêm của người bệnh bằng súng chuyên dụng, kết hợp và làm liền vết rách dưới màn hình nội soi. Ca mổ dài 3 tiếng, gấp đôi so với phẫu thuật tái tạo đơn dây chằng.

Hậu phẫu, anh Tuấn tỉnh táo, được điều trị giảm đau đa phương thức kết hợp gây tê tại chỗ trong khớp. Sau 12 tiếng, anh bắt đầu tập phục hồi chức năng tại các khớp và cơ lân cận để tránh teo cơ, cứng khớp. Hai ngày sau, anh Tuấn tự đi lại bằng nạng, xuất viện.

Bác sĩ Hiếu và êkíp tái tạo dây chằng cho bệnh nhân Tuấn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hiếu lưu ý đứt đa dây chằng là chấn thương cần phát hiện và điều trị sớm, vì dễ dẫn tới tổn thương thứ phát trong khớp như rách sụn chêm, tổn thương hệ thống sụn khớp, thoái hóa sớm khớp gối. Nếu chỉ tái tạo dây chằng chéo trước bỏ qua tổn thương dây chằng chéo sau làm khớp mất ổn định, tăng lực tác động lên dây chằng chéo trước, có thể khiến phẫu thuật tái tạo thất bại. Bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật lại, với tỷ lệ tiếp tục thất bại tăng lên đáng kể trong lần mổ thứ hai.

Bệnh nhân đứt đa dây chằng mất nhiều thời gian hồi phục hơn bình thường, cần kiên trì tập phục hồi chức năng tại cơ sở y tế và tại nhà, tái khám định kỳ để đánh giá và điều chỉnh. Nếu người bệnh cảm thấy đau, sưng đầu gối kèm theo lỏng lẻo khớp gối sau khi có ngoại lực tác động mạnh và đột ngột, cần đi khám dây chằng. Nếu nghe thấy tiếng "pắc" khi gặp tai nạn là tiếng đứt dây chằng ở gối.

Thanh Long