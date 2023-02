Đường ruột khỏe nhờ 6 thói quen ăn uống lành mạnh

Đưa quả mọng, sữa chua, yến mạch vào chế độ ăn uống, đa dạng hóa thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ, dinh dưỡng, tốt cho hệ vi sinh đường ruột.

Sữa chua cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ: Tăng sản xuất lợi khuẩn đường ruột là cách chống lại vi khuẩn có hại, thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn. Sữa chua là thực phẩm lên men, chứa lợi khuẩn như lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei giúp cường hệ vi sinh trong đường tiêu hóa. Sữa chua kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ, thân thiện với đường ruột khác như quả mọng, quả hạch và hạt sẽ rất tốt.

Ăn thực phẩm lên men: Đưa thực phẩm lên men (sữa chua nguyên chất, miso, rau lên men như dưa, cải bắp...) vào chế độ ăn uống giúp ích cho sức khỏe đường ruột. Một nghiên cứu Trường Y khoa Stanford (Mỹ) năm 2021 cho thấy, chế độ ăn nhiều thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi làm tăng sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm nhiễm và cải thiện phản ứng miễn dịch.

Ăn nhiều yến mạch: Yến mạch chứa prebiotic nuôi dưỡng các lợi khuẩn, chất xơ thực phẩm - beta-glucan giúp cho vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Bạn có thể chế biến yến mạch thành món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng hoặc kết hợp với các công thức nấu nướng khác.

Ăn các loại đậu: Đậu xanh, đậu đen, đậu tây, đậu lăng... là nguồn cung cấp prebiotic - thức ăn cho lợi khuẩn trong ruột. Khi chế độ ăn uống hàng ngày không có đủ chất xơ, bạn có thể gặp phải những triệu chứng như đầy hơi, đói và khó chịu ở dạ dày.

Chế độ ăn có nhiều quả mọng: Không chỉ là nguồn cung cấp chất xơ tốt, quả mọng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C giúp nuôi dưỡng những vi khuẩn có lợi và giảm viêm đường tiêu hóa. Bạn có thể thêm quả mọng với một ít nấm sữa kefir trong món sinh tố cho bữa sáng để ngon miệng hơn, gia tăng lợi ích cho sức khỏe.

Đa dạng hóa thực phẩm: Đường ruột có thể bị ảnh hưởng xấu khi ăn quá nhiều loại thực phẩm giống nhau và không đa dạng các món ăn. Càng nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì vi khuẩn đường ruột càng đa dạng. Đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe đường ruột tốt. Bạn nên ăn đủ chất xơ, uống đủ nước và nghỉ ngơi nhiều để chăm sóc cho đường ruột. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể tạo ra lượng vi khuẩn có hại trong ruột cao hơn, dẫn đến nhiều chất độc hơn trong cơ thể. Uống nhiều rượu cũng có thể dẫn đến viêm ruột và tổn thương đường tiêu hóa.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)