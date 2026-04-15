Dùng thuốc miễn dịch chữa bệnh tự miễn, phổi mô kẽ

TP HCMBà Lành, 50 tuổi, mệt mỏi, khó thở, bác sĩ chẩn đoán mắc viêm da cơ MDA5 kèm bệnh phổi mô kẽ, chỉ định thuốc miễn dịch điều trị.

Hai tháng trước, bà Lành đi khám chưa tìm được nguyên nhân, uống thuốc không cải thiện. Lần này tình trạng nặng, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, được chỉ định thở oxy, chụp CT, thực hiện một số xét nghiệm máu, kháng thể... ThS.BS.CKI Nguyễn Thanh Thùy, khoa Nội Tổng hợp, chẩn đoán bà mắc bệnh phổi mô kẽ tiến triển nhanh liên quan đến viêm da cơ tự miễn MDA5.

Bác sĩ giải thích ở người bệnh viêm da cơ MDA5, hệ miễn dịch tạo ra các tự kháng thể nhắm vào protein MDA5 - một thành phần liên quan đến đáp ứng kháng virus của cơ thể. Khi bị rối loạn, hệ miễn dịch kích hoạt phản ứng viêm, làm tổn thương phổi, xơ hóa phổi, giảm khả năng trao đổi oxy dẫn đến khó thở. Bệnh cũng có thể tấn công vào cơ vân, da, mạch máu ngoại vi và tim.

Êkíp điều trị phối hợp hai thuốc ức chế miễn dịch liều cao cùng cyclophosphamide (Endoxan) - một thuốc hóa trị thường dùng trong ung thư - để điều trị cho bà Lành. Theo bác sĩ Thùy, phác đồ này áp dụng cho các bệnh tự miễn nặng nhằm kiểm soát phản ứng miễn dịch quá mức.

Bệnh nhân được truyền Endoxan 6 đợt trong 6 tháng, kết hợp thuốc ức chế miễn dịch khác và giảm liều dần. Mục tiêu là kiểm soát đáp ứng tự miễn gây tổn thương nhu mô phổi, ngăn bệnh tiến triển nhanh và hạn chế các biến đổi không hồi phục.

Sau 3 tháng, bà Lành có thể đi lại, hiện sức khỏe ổn định, không còn khó thở.

Bác sĩ Thùy giải thích tình trạng sức khỏe cho bà Lành trong lần tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thùy cho biết viêm da cơ MDA5 là một trong những bệnh tự miễn có nguy cơ cao gây viêm phổi mô kẽ tiến triển nhanh. Tổn thương phổi có thể xuất hiện ngay cả khi biểu hiện ngoài da không điển hình. Bệnh có biểu hiện ban đầu kín đáo, có thể xuất hiện tổn thương da hoặc mệt mỏi cơ nhẹ.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường kéo dài như phát ban đỏ, nổi sẩn da... không rõ nguyên nhân, yếu cơ, mệt mỏi hoặc khó thở, người bệnh nên đi khám. Người có bệnh nền như đái tháo đường, huyết áp, tiểu đường, suy thận mạn... cũng cần theo dõi sức khỏe, tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi