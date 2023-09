Dùng nghệ thế nào tốt cho dạ dày?

Mẹ tôi bị đau bao tử, nên sử dụng nghệ tươi hay viên nang nghệ để tốt cho dạ dày, uống hàng ngày được không? An Hòa (Hóc Môn, TP HCM)

Trả lời:

Củ nghệ chứa hoạt chất curcumin mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tiêu hóa, có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa. Curcumin giúp kiểm soát tình trạng viêm của dạ dày, giảm tổn thương, tránh hình thành vết loét mới. Hoạt chất này còn hỗ trợ cải thiện tình trạng kích thích, giảm đau đớn cho người bệnh viêm dạ dày.

Nghệ còn có khả năng kích thích cơ thể tiết ra nhiều dịch mật, tăng cường quá trình tiêu hóa thức ăn. Hoạt chất curcumin có tính kiềm giúp giảm nồng độ axit trong dịch vị dạ dày, nhờ đó giảm ợ hơi, đầy bụng.

Nghệ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nên chú ý đến liều lượng khi sử dụng. Dùng nhiều có thể có tác dụng ngược gồm chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy, trào ngược axit, buồn nôn, phản ứng dị ứng như phát ban, khó thở. Nghệ cản trở hấp thu sắt và một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, thuốc chống đông máu, thuốc điều trị tiểu đường, thuốc tim mạch...

Nghệ chứa hoạt chất curcumin có tác dụng chống viêm tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Freepik

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), liều lượng an toàn khi dùng nghệ là 0-3 mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Một muỗng cà phê bột nghệ tươi có khoảng 200 mg curcumin. Sử dụng nghệ tươi hoặc bột nghệ như gia vị chế biến thực phẩm an toàn hơn các loại viên nang có liều lượng cao.

Sản phẩm liều cao được khuyến cáo không nên sử dụng lâu dài vì dễ gây ra những tác động xấu đến sức khỏe. Liều khuyến cáo sử dụng chất bổ sung curcumin khoảng 500-2.000 mg mỗi ngày và không dùng quá 8.000 mg curcumin một ngày, tránh tác dụng phụ.

Curcumin không tan trong nước, khi vào cơ thể sẽ bị đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, tinh chất curcumin hòa tan trong chất béo, nên kết hợp nghệ với sữa nguyên chất, sữa ít béo, sữa chua để tăng hấp thu curcumin. Hợp chất piperine (alkaloid) trong hạt tiêu đen thúc đẩy khả năng hấp thu curcumin tại ruột, giảm chuyển hóa tại gan, tăng sinh khả dụng của curcumin.

Trường hợp của mẹ bạn bị đau dạ dày, sử dụng nghệ rất tốt, cần lưu ý liều dùng nếu uống viên nang. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về hàm lượng và thời gian dùng hợp lý. Khi viêm dạ dày kéo dài và không bớt, bạn đưa mẹ đi khám, tránh để lâu bệnh có thể gây biến chứng.

Chuyên viên Nguyễn Thị Nguyệt

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội