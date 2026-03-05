Đột quỵ khi đang du lịch tại Việt Nam

Hà NộiÔng Thomas, 64 tuổi, quốc tịch New Zealand, đau đầu dữ dội tưởng do căng thẳng, khi đến Việt Nam du lịch bất ngờ đột quỵ.

Ông Thomas đau đầu gần hai tuần trước khi sang Việt Nam, không có bệnh nền hay tăng huyết áp. Khi cùng vợ sang Việt Nam du lịch, các triệu chứng nặng hơn, cảm giác tê bì đầu ngón tay và nửa trái cơ thể, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

ThS.BS Lê Văn Ngân, khoa Ngoại Thần kinh Cột sống, ghi nhận huyết áp của người bệnh cao 207/99 mmHg, liệt dây thần kinh 7 ngoại biên bên trái, tê bì tay trái, yếu nhẹ bàn tay và ngón tay trái với cơ lực 4/5. Nghi ngờ đột quỵ xuất huyết não, các bác sĩ kích hoạt quy trình "Stroke Code".

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy hình ảnh máu tụ dưới màng cứng do vỡ dị dạng mạch não vùng thái dương phải, chỗ dày nhất 12 mm, tổn thương có đè đẩy đường giữa sang trái 8 mm. Vị trí vùng thái dương bên phải có ổ phình mạch ngoại vi nằm trong ổ tụ máu dưới màng cứng (kích thước 4x5 mm).

Theo bác sĩ Ngân, đây là tình trạng xuất huyết nội sọ không do chấn thương, xảy ra khi dị dạng mạch não vỡ làm máu tràn vào khoang dưới màng cứng, chèn ép não và rối loạn chức năng thần kinh cấp tính. Dị dạng mạch máu não phần lớn không có triệu chứng rõ ràng trước khi vỡ. Người bệnh được kiểm soát huyết áp chặt chẽ bằng thuốc tĩnh mạch để hạ từ từ, tránh làm giảm tưới máu não, đồng thời giảm đau, theo dõi sát diễn tiến thần kinh.

Bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ máu tụ, giải phóng chèn ép đồng thời chấm dứt vòng xoáy viêm độc tính gây phù não, mở rộng vùng tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành. Bác sĩ dùng kính hiển vi phẫu thuật phóng đại phẫu trường để loại bỏ khối dị dạng mạch não, lấy hết máu tụ trong não và tránh được tổn thương các phần nhu mô não lành, bảo tồn tối đa chức năng thần kinh.

Bác sĩ Ngân hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân. Kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã được lấy sạch. Người bệnh được theo dõi chỉ số sinh hiệu, đồng thời phòng ngừa nguy cơ tái xuất huyết, đến ngày thứ 10 xuất viện.

Bác sĩ Ngân lưu ý người bệnh cần vận động sớm, tránh bất động lâu hình thành huyết khối, đồng thời cung cấp đủ protein và vitamin để hỗ trợ vết mổ nhanh liền, ăn nhạt để kiểm soát huyết áp.

Để phòng xuất huyết não, mỗi người cần kiểm soát tốt huyết áp, tránh căng thẳng kéo dài, không chủ quan với các triệu chứng thần kinh bất thường, ngủ đủ 7-8 tiếng một ngày. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều rau củ và trái cây tươi. Hạn chế thức ăn chứa nhiều đường, muối, dầu mỡ, chất kích thích như rượu bia, không hút thuốc lá. Tập luyện thể dục ít nhất 30 phút một lần mỗi ngày và tối thiểu 5 ngày một tuần.

Nếu có biểu hiện đau đầu, tê bì tay chân... cần đến chuyên khoa thần kinh để được khám. Một số trường hợp nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định sàng lọc nguy cơ đột quỵ.

Hằng Trần

*Tên nhân vật đã được thay đổi