Đốt mạch máu người ung thư ngăn xuất huyết tiêu hóa

TP HCMÔng Đam, 75 tuổi, đang điều trị ung thư máu, xuất huyết tiêu hóa nhiều ngày, được bác sĩ sử dụng argon plasma đốt mao mạch để cầm máu.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám đầu tháng 8, ông Đam suy yếu, đi tiêu phân đen nhiều ngày. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy thiếu máu nặng, nội soi dạ dày ghi nhận người bệnh có giãn mao mạch trong dạ dày, chảy máu. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hữu Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết đây là nguyên nhân khiến người bệnh đi tiêu phân đen và thiếu máu.

Người bệnh cần cầm máu kịp thời, tránh mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng. Mao mạch ở dạ dày của người bệnh đang giãn nở, dễ chảy máu, chảy máu dai dẳng không thể cầm máu bằng cách thông thường như kẹp hay chích cầm máu. Bác sĩ dùng phương pháp cầm máu không tiếp xúc bằng argon plasma, đốt vào các vị trí mao mạch đang chảy máu.

Bác sĩ Tùng giải thích phương pháp cầm máu không tiếp xúc bằng Argon Plasma có ưu điểm trong trường hợp khó tiếp cận tổn thương, có thể điều trị giãn mao mạch trên diện rộng và nhiều vị trí cùng lúc. Bác sĩ sử dụng khí trơ argon phát ra tia plasma, phân bố năng lượng nhiệt lên các mô xung quanh đầu dò để xử lý tổn thương. Nhờ đó cải thiện tối ưu những tổn thương ở mao mạch, cầm máu nhanh, không gây đau đớn, giảm tai biến.

Sau thủ thuật, tình trạng chảy máu trong dạ dày được kiểm soát. Người bệnh xuất viện sau hai ngày, sức khỏe ổn định.

Hình ảnh mạch máu đang xuất huyết và sau khi cầm máu bằng phương pháp Argon Plasma. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp khác, bà Mùi (65 tuổi, Kiên Giang) đi ngoài ra máu, người xanh xao, mệt mỏi khi nhập viện. 4 năm trước, bà được xạ trị ung thư cổ tử cung, đến đầu năm nay đi tiêu ra máu đỏ, cơ thể thiếu máu.

Kết quả nội soi tại bệnh viện Tâm Anh ghi nhận các mao mạch ở trực tràng giãn nở, đang xuất huyết. Bác sĩ cũng dùng tia plasma cầm máu. Bà xuất viện sau hai ngày, hết xuất huyết đường tiêu hóa, ăn uống bình thường.

Bác sĩ Tùng cho biết nguyên nhân gây giãn mao mạch ống tiêu hóa (dạ dày, trực tràng) vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên, một số bệnh đi kèm có thể tồn tại như bệnh tự miễn, bệnh xơ gan, suy thận mạn, bệnh tim mạch, viêm do tia xạ. Với bệnh nhân trên, xạ trị gây viêm niêm mạc đường tiêu hóa dẫn đến các mạch máu tiêu hóa giãn nở, gây chảy máu.

Triệu chứng thường gặp của bệnh này là đi cầu ra máu (xuất huyết rỉ rả) hoặc ói ra máu khi xuất huyết nhiều và đi cầu phân đen. Nếu người bệnh không được phát hiện, điều trị hiệu quả có thể gây ra biến chứng nguy hiểm như thiếu máu cấp tính hoặc mạn tính, tử vong.

Mất máu do thiếu máu mạn tính có biểu hiện như đau ngực, chóng mặt, suy nhược, nhức đầu, khó thở, kém tập trung. Mất máu do thiếu máu cấp tính cản trở quá trình bơm máu của tim, tổn thương các cơ quan, gây suy tạng. Người bệnh có nguy cơ sốc, tổn thương không thể phục hồi, tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Bác sĩ Hữu Tùng trong một ca nội soi tiêu hóa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phương pháp cầm máu không tiếp xúc được ưu tiên trong trường hợp tổn thương do dị dạng mạch máu ở đại tràng, ruột non và dạ dày, giãn mạch máu hang vị, loét ống tiêu hóa gây chảy máu, viêm đại tràng do tia xạ, điều trị khối u xâm lấn vào stent kim loại ở thực quản...

Theo bác sĩ Tùng, để cầm máu không tiếp xúc, bác sĩ phải làm chủ công nghệ, xử lý khéo léo, bởi nếu không cẩn thận có thể làm tổn thương các mô xung quanh, thủng ống tiêu hóa. Phương pháp này có thể thực hiện nhiều lần để điều trị triệt để chứng xuất huyết tiêu hóa.

Quyên Phan

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

