Đồng xu mắc trong thực quản của bé 3 tuổi

Hà NộiĐồng xu đường kính 2 cm mắc kẹt ở thực quản của bé 3 tuổi do nuốt phải khi chơi và được bác sĩ gắp ra, tránh tổn thương.

Bé Phạm Hà (Hưng Yên) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám vào ngày 18/6. Bố mẹ của bé kể, bé đột ngột khóc thét và nôn ra dịch nước bọt màu trắng khi chơi với đồng xu. Ngay khi nhập viện, bác sĩ soi tai mũi họng, chụp X-quang ngực thấy có dị vật ngang đốt sống ngực với đường kính khoảng 2 cm. Các bác sĩ nội soi cấp cứu, dùng kìm lấy dị vật qua đường miệng trong thời gian ngắn.

BS.CKII Bùi Quang Thạch (Khoa Tiêu hóa) cho biết, vị trí dị vật gần đường thở, nếu không xử trí ngay có thể rơi vào đường thở nguy hiểm tính mạng hoặc rơi xuống dạ dày và ruột non cần phải phẫu thuật. Trường hợp của bé Hà được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Dị vật dạng trơn nhẵn nên bé không có tổn thương ở niêm mạc thực quản.

Bác sĩ khoa Tiêu hóa nội soi gắp dị vật trong thực quản cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Thạch chia sẻ, quá trình nội soi cho trẻ cần sự cẩn trọng của bác sĩ do ống tiêu hóa nhỏ hơn nhiều so với người lớn. Trẻ có thể sợ hãi không phối hợp trong quá trình chuẩn bị làm thủ thuật. Việc gây mê hồi sức cũng gặp khó khăn do trẻ còn quá nhỏ. Từng dị vật sẽ có dụng cụ gắp khác như như thòng lọng, rọ, bóng... Các dị vật dễ gây tổn thương khi gắp ra, bác sĩ thường dùng nhóm dụng cụ đặc biệt giúp bảo vệ niêm mạc thành ống tiêu hóa như ống lồng bên ngoài, mũ chụp đầu ống soi...

Khi bị hóc dị vật, nhất là trẻ nhỏ, phụ huynh cần định hướng sớm là dị vật đường tiêu hóa hay dị vật đường thở. Sau khi loại trừ dị vật đường thở, người nhà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được can thiệp sớm. Biết được tính chất của dị vật giúp bác sĩ tiên lượng các biến chứng có thể xảy ra và có kế hoạch gắp dị vật phù hợp như lựa chọn dụng cụ, kỹ thuật...

Hình ảnh dị vật ngay đầu thực quản trên phim X-quang (trái) và khi đã được gắp ra ngoài (phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Thạch, nửa tháng nay, khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc dị vật đường tiêu hóa. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ được nghỉ hè, tự vui chơi thiếu sự kiểm soát, quản lý của người lớn. Hóc dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Người lớn cần cảnh giác với đồ vật xung quanh, nhất là vật nhỏ, cứng vì trẻ dễ nhầm với đồ chơi hoặc đồ ăn. Phụ huynh cần tạo không gian an toàn cho con vui chơi trong những ngày hè. Nếu trẻ không may bị hóc dị vật, cha mẹ cần bình tĩnh sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Khi bị hóc dị vật, người bệnh không nên dùng các dụng cụ tại nhà để gắp gây tổn thương. Người bệnh không cố khạc hoặc nuốt đồ ăn hoặc nước uống với mục đích đẩy dị vật khỏi chỗ mắc. Cách này vô tình làm dị vật cắm sâu hơn vào thành thực quản nếu nuốt phải dị vật sắc nhọn hoặc tăng tổn thương trong quá trình dị vật di chuyển trong lòng thực quản, dạ dày.

Lục Bảo

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.