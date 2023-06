6 lý do cần nội soi tiêu hóa

Nếu bạn gặp vấn đề tiêu hóa như ợ nóng, viêm loét dạ dày… có thể cần nội soi để bác sĩ chẩn đoán bệnh, từ đó đưa ra phương pháp điều trị.

Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh (Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) cho biết, nội soi ống mềm là phương pháp hiện đại giúp bác sĩ kiểm tra sức khỏe đường tiêu hóa. Quá trình nội soi được thực hiện khi bác sĩ dùng dụng cụ ống mềm có đèn và camera ở đầu đưa vào miệng, đi qua thực quản, dạ dày và đoạn đầu ruột non hoặc đưa vào hậu môn để soi đại trực tràng. Từ hình ảnh được ống soi ghi nhận và gửi đến màn hình cho phép bác sĩ quan sát thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng... chẩn đoán bệnh hay phát hiện tổn thương ung thư sớm đường tiêu hóa.

Theo Tiến sĩ Khanh, nội soi là phương pháp an toàn, xâm lấn tối thiểu. Dưới đây là các lý do bạn có thể cần thực hiện nội soi.

Xuất huyết tiêu hóa

Nội soi có thể giúp xác định vị trí nơi có xuất huyết trong hệ tiêu hóa. Đồng thời, ống soi đi vào đường tiêu hóa có thể xác định chính xác nguyên nhân chảy máu, chẳng hạn như vết rách hoặc vết loét ở dạ dày... Nội soi cũng có thể điều trị chảy máu bằng cách đốt hoặc kẹp cầm máu...

Nội soi thường được thực hiện là nội soi thực quản dạ dày hay nội soi đường tiêu hóa trên giúp chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, vỡ giãn tĩnh mạch tại thực quản hoặc dạ dày trong xơ gan. Nội soi đại tràng hay nội soi tiêu hóa dưới cũng thường dùng để chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa dưới do các nguyên nhân như: viêm túi thừa đại tràng chảy máu, polyp chảy máu, ung thư đại tràng gây chảy máu.

Hiện nay, những bệnh viện chuyên sâu như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn tiến hành nội soi ruột non bóng kép để chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hóa do dị dạng mạch, polyp, loét ... tại ruột non.

Trào ngược dạ dày thực quản

Nội soi có thể được sử dụng để chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) phát triển do trào ngược axit nếu có tổn thương điển hình của thực quản trên nội soi. Nội soi giúp bác sĩ xác định bất kỳ tổn thương nào trên niêm mạc thực quản do axit dạ dày gây ra và cũng có thể được sử dụng để lấy mô phục vụ cho việc sinh thiết tế bào.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Khanh, đây không phải là phương pháp tốt nhất để phát hiện bệnh trào ngược dạ dày thực quản do axit. Bởi vì trên 80% người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản không thấy tổn thương niêm mạc thực quản điển hình trên nội soi. Vì thế, nếu người bệnh được nội soi có tổn thương điển hình trên niêm mạc thực quản, có giá trị xác định giúp chẩn đoán bệnh, nếu không có tổn thương trên niêm mạc thực quản thì không thể loại trừ được bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Tiến sĩ Vũ Trường Khanh thực hiện nội soi tiêu hóa cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Barrett thực quản

Bác sĩ có thể đề nghị nội soi để chẩn đoán và điều trị barrett thực quản. Tình trạng này xảy ra khi người bệnh trào ngược dạ dày thực quản mạn tính làm tổn thương niêm mạc thực quản. Trong trường hợp này, qua ống nội soi, bác sĩ quan sát được tổn thương, đồng thời lấy mẫu sinh thiết để xét nghiệm.

Loét thực quản và ung thư thực quản

Nội soi đường tiêu hóa trên cho phép quan sát được nhưng tổn thương tại thực quản, những tổn thương lành tính như: loét thực quản do thuốc, do lao, do virus.... Những tổn thương ác tính ở thực quản, bác sĩ quan sát được tổn thương đồng thời lấy mẫu sinh thiết để xét nghiệm khẳng định chắc chắn tổn thương ác tính.

Loét dạ dày tá tràng

Nội soi được sử dụng trong chẩn đoán và điều trị các vết loét dạ dày hoặc tá tràng. Do kích thước và tính linh hoạt của ống nội soi, bác sĩ có thể xem xét vết loét và lấy sinh thiết khi phát hiện tổn thương để xác định tổn thương lành tính hay ác tính hoặc tổn thương tiền ung thư.

Dị vật tại thực quản và dạ dày

Bác sĩ sử dụng phương pháp nội soi đường tiêu hóa trên để quan sát phát hiện những dị vật được nuốt vào như: xương, mảnh kim loại.., những dị vật được hình thành tại dạ dày như bã thức ăn. Quy trình này cũng được thực hiện để loại bỏ dị vật và bã thức ăn mắc kẹt trong đường tiêu hóa trên.

Bệnh viêm ruột mạn tính

Các bệnh viêm ruột mạn tính như bệnh Crohn, viêm loét đại tràng chảy máu có thể chẩn đoán bằng phương pháp nội soi soi đường tiêu hóa dưới hay soi đại tràng. Bác sĩ sử dụng ống nội soi để xem tình trạng viêm, đánh giá mức độ tổn thương và lấy sinh thiết tổn thương.

Theo Tiến sĩ Khanh, nội soi ống mềm là phương pháp an toàn và hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý đường tiêu hóa. Toàn bộ quá trình nội soi thông thường diễn ra trong khoảng 20-30 phút (trừ nội soi ruột non là lâu hơn) đủ để bác sĩ kiểm tra kỹ từng tổn thương trong bộ phận cần soi. Sau thủ thuật, người bệnh được ăn nhẹ và nghỉ ngơi.

Lục Bảo