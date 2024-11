Đông hủy mỡ giúp dáng thon gọn đón Tết

Công nghệ đông hủy mỡ giúp giảm mỡ thừa ở bụng, đùi, bắp tay mà không ảnh hưởng đến các mô lành, được nhiều người lựa chọn để dáng thon gọn đón Tết.

Ngày 28/11, tiến sĩ, bác sĩ Trần Hữu Thanh Tùng, Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nói như trên, thêm rằng hiện mỗi tháng trung tâm tiếp nhận khoảng 100 người đến thực hiện phương pháp này và có xu hướng tăng khi Tết sắp đến.

"Công nghệ đông hủy mỡ Cool Lipolysis (Cryolipolysis) là kỹ thuật giảm mỡ không xâm lấn, sử dụng nhiệt độ thấp từ -5 đến -10 độ C truyền qua đầu máy để đông cứng và làm chết các tế bào mỡ ở khu vực điều trị", bác sĩ Tùng giải thích. Các tế bào chết này sau đó tự đào thải ra ngoài cơ thể qua đường tự nhiên.

Căn cứ mức độ béo phì, vị trí, lượng mỡ vùng điều trị như cánh tay, vùng bụng, eo, hông, đùi, bác sĩ sử dụng loại tay cầm máy khác nhau, với có số lần thực hiện khác nhau. Miếng gel lạnh được phủ lên vùng cần điều trị. Đầu máy tiếp xúc với lớp gel hút vùng da có mỡ thừa vào trong rồi làm đông lạnh dần. Thời gian thực hiện cho một vùng khoảng 60-70 phút, sau đó người bệnh có thể sinh hoạt, làm việc bình thường. Khoảng cách giữa hai lần điều trị ở một vùng là 6 tuần. Công nghệ này phù hợp với người có độ dày mỡ dưới da từ 15 mm trở lên.

"Điều trị bằng công nghệ đông hủy mỡ giúp giảm vùng mỡ 'cứng đầu', khó có thể loại bỏ chỉ bằng chế độ ăn kiêng và tập thể dục", bác sĩ Tùng nói thêm.

Công nghệ đông hủy mỡ làm thon nhỏ bắp đùi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, đánh giá ưu điểm hủy đông mỡ chuẩn xác từng vùng như bắp tay, bắp chân, bụng, sau điều trị không đau và không cần nghỉ dưỡng. Đây là phương pháp an toàn, dễ thực hiện, ít khi xảy ra biến chứng, được nhiều người bận rộn, người trẻ lựa chọn.

Đơn cử chị Nhung, 28 tuổi, cao 1,63, nặng 52 kg, dáng người khá đẹp nhưng bắp tay to nên không dám mặc áo hai dây. Chị nhịn ăn, hạn chế tinh bột và đường song bị tụt đường huyết, chuyển sang mua các loại kem tan mỡ trên mạng về thoa dẫn đến kích ứng da nên đến Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì khám. Kết quả đo bắp tay 32,5 cm, phần mỡ dưới cánh tay khá dày và nhão khiến bắp tay chảy xệ. Theo bác sĩ Tùng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do phân bố trọng lượng không đều khiến mỡ tích nhiều ở bắp tay, da bắt đầu chùng, nhão do lão hóa.

Tương tự, anh Kha, 32 tuổi, cao 1,78 m, nặng 72 kg, cân nặng ở mức bình thường nhưng phải uống bia rượu tiếp khách nhiều nên vòng bụng và đùi khá to. Cả hai người bệnh đã áp dụng công nghệ đông hủy mỡ để giảm mỡ thừa. Vùng điều trị do tác động của lực hút và nhiệt lạnh nên đỏ nhẹ, sưng tấy nhẹ, có thể phản ứng viêm nhưng sau 2-3 ngày trở lại bình thường.

Bác sĩ Tùng lưu ý hiệu quả điều trị không nhìn thấy ngay tức thì. Sau 3-4 tuần, người bệnh có thể thấy hiệu quả, thay đổi rõ nhất là 8-12 tuần, lượng mỡ vùng điều trị giảm khoảng 20-25%. Người đang bị viêm da dị ứng, vảy nến, vùng da chảy nhão... không phù hợp sử dụng công nghệ này.

Nguyên nhân gây tích mỡ thừa ở bụng, đùi, tay có thể do gene hoặc do lối sống ít vận động, ăn nhiều chất béo, đồ ngọt, nhiều tinh bột. Công nghệ đông hủy mỡ chỉ là một trong những phương pháp điều trị giảm mỡ xấu. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần kết hợp chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp để giữ dáng khi Tết sắp đến.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi