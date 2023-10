TP HCMThái, 14 tuổi, rối loạn giấc ngủ, co giật, gồng cứng tay chân khi ngủ, bác sĩ đo đa ký giấc ngủ phát hiện bệnh động kinh.

Người nhà cho biết tình trạng bất thường của Thái kéo dài khoảng một phút, đôi khi có sùi bọt mép. Khi thức dậy Thái mệt, không nhớ điều gì vừa xảy ra.

Ngày 23/10, BS.CKI Hoàng Châu Bảo Đính, Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết kết quả đo đa ký giấc ngủ ghi nhận Thái mắc bệnh động kinh khi ngủ. Thiết bị đo có nhiều kênh điện cực khác nhau bao gồm điện não, điện cực mắt, điện cơ, thông số hô hấp... Các kênh điện cực này được gắn vào các bộ phận tương ứng của người bệnh trong quá trình ngủ, nhờ đó ghi nhận lại các thông số, thay đổi liên quan.

Bác sĩ Đính giải thích động kinh là bệnh lý liên quan đến những bất thường của hệ thần kinh trung ương. Khi vùng não bộ tổn thương, các nơron thần kinh phóng điện bất thường, gây co giật. Người bệnh mất ý thức tạm thời, có thể kèm theo những bất thường về hành vi và nhận thức khác. Trong đó, khoảng 12% các trường hợp các cơn động kinh chỉ xảy ra trong giấc ngủ, còn gọi là bệnh động kinh khi ngủ.

Người bệnh được gắn các điện cực khi đo đa ký giấc ngủ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Biểu hiện đặc trưng của bệnh động kinh khi ngủ chủ yếu là cơn co giật, loạn trương lực cơ hoặc cơn tăng vận động phức tạp. Các cơn co giật có biểu hiện co cứng - co giật thường xảy ra trong thời gian rất ngắn, khoảng 30 giây đến một phút. Cơn loạn trương lực cơ hoặc tăng vận động bao gồm các tư thế loạn trương lực, vặn mình, xoay người, nâng hông hoặc phát ra những âm thanh như la hét, rên rỉ hoặc khóc, có thể không thấy sự thay đổi điện não trong hoặc giữa các cơn.

Theo bác sĩ Đính, có nhiều phương pháp chẩn đoán bệnh động kinh khi ngủ như đo điện não đồ, chụp MRI sọ não, đo đa ký giấc ngủ. Bệnh động kinh khi ngủ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể diễn biến nguy hiểm, làm tăng nguy cơ suy hô hấp, thiếu máu lên não, đột tử trong giấc ngủ.

Trường hợp động kinh khi ngủ như bệnh nhân Thái cần duy trì uống thuốc chống động kinh trong thời gian khá dài và theo dõi mức độ đáp ứng với thuốc. Người bệnh cần đi khám, chụp chiếu, đo đa ký giấc ngủ mỗi năm một lần để bác sĩ điều chỉnh phương án điều trị (nếu cần).

Người bệnh cũng cần kết hợp chế độ nghỉ ngơi vừa sức, tránh căng thẳng, mệt mỏi quá mức, ngủ đủ giấc, tránh đi bơi, đứng gần ao, hồ để tránh rủi ro có thể xảy ra.

Ngoài động kinh khi ngủ, thông qua các điện cực đánh giá chức năng sinh lý của giấc ngủ, máy đo đa ký giấc ngủ còn giúp chẩn đoán nhiều bệnh thần kinh khác như viêm đa dây thần kinh, hội chứng chân không yên, bệnh thần kinh cơ, mộng du...

Trường Giang