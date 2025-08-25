Dính hai khớp háng sau 14 năm hoại tử xương đùi

TP HCMAnh Điền, 38 tuổi, hoại tử chỏm xương đùi từ 14 năm trước, nay trở nặng dính cứng cả hai khớp háng.

Lâu nay anh Điền dùng thuốc giảm đau, massage, châm cứu, cấy chỉ. Lần này kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy tình trạng hoại tử chỏm xương đùi đã tiến triển đến giai đoạn cuối, chỏm xương đùi dính chặt vào ổ cối xương chậu, khớp háng như đóng băng, biến dạng, gây đau đớn, không thể đi lại bình thường.

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, chỉ định người bệnh phẫu thuật thay hai khớp háng để phục hồi dáng đi và vận động.

Kết quả chụp X-quang cho thấy khớp háng người bệnh biến dạng, dính chặt vào ổ cối. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Học đánh giá anh Điền bị rối loạn chuyển hóa nặng, mắc bệnh tiểu đường, suy tuyến thượng thận, tăng axit uric trong máu, giảm sức cơ, tăng cân không kiểm soát, gây khó khăn cho cuộc phẫu thuật. Cụ thể, tiểu đường làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Mật độ xương suy giảm tăng nguy cơ gãy xương trong lúc mổ, xương không đủ chắc chắn để giữ vững các thành phần khớp háng nhân tạo, nguy cơ dẫn đến lún chuôi xương đùi. Sức cơ giảm cũng tăng nguy cơ trật khớp và giảm khả năng đi lại của người bệnh sau phẫu thuật.

Ca phẫu thuật cần đảm bảo thời gian mổ ngắn, ít xâm lấn, ít đau, ít mất máu để giảm nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế tối đa việc dùng thuốc kháng viêm giảm đau sau mổ để tránh ảnh hưởng tuyến thượng thận đã bị tổn thương của người bệnh, theo bác sĩ Học. Anh cũng được bác sĩ nội tiết điều trị nội khoa ổn định trước khi mổ. Êkíp phẫu thuật chân trái của anh Điền trước, chân phải sau đó 2,5 tháng. Sau khi bóc tách và loại bỏ các thành phần bị tổn thương, bác sĩ thay khớp háng nhân tạo vào.

Ngày đầu hậu phẫu, anh giảm đau đáng kể, xuất viện sau hai ngày, có thể tự đi lại. Bác sĩ tiên lượng sau 2-3 tuần, người bệnh có thể ngưng hoàn toàn các loại thuốc giảm đau kháng viêm. Lúc này, bác sĩ nội tiết đưa ra phác đồ điều trị nhằm cải thiện chức năng tuyến thượng thận, ổn định đường huyết và tình trạng rối loạn chuyển hóa.

Anh Điền tự đi lại không cần dụng cụ hỗ trợ vào ngày đầu tiên sau khi mổ chân thứ hai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi bị đau nhức xương khớp, nhất là khi tình trạng này kéo dài, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, tránh tự ý dùng thuốc. Các loại thuốc giảm đau, nhất là loại có thành phần chính là corticoid, nếu dùng trong thời gian dài làm suy tuyến thượng thận, dẫn đến các biến chứng về tim mạch, thần kinh, rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Trong một số trường hợp, tuyến thượng thận có thể không hoạt động trở lại bình thường dù đã được điều trị, làm giảm chức năng tiết hormone dẫn đến mất cân bằng các quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Phi Hồng