Điều trị đau họng tại nhà được không?

Sau Tết, tôi bị đau họng, khàn tiếng nhẹ, không sốt. Tình trạng này có thể tự điều trị tại nhà được không? (Lưu Lan, 38 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Đau họng là cảm giác đau, rát, khó chịu vùng cổ họng, thường kèm ho, khàn tiếng, cảm giác vướng và đau khi nuốt. Đau họng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý từ lành tính đến ác tính. Nguyên nhân thường gặp gồm viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản, trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược họng thanh quản... Sau Tết, nhiều người dễ gặp triệu chứng này kèm khàn tiếng, có thể do nói nhiều hoặc nói to, thức khuya, uống rượu bia, hít phải khói thuốc lá hoặc ăn uống nhiều đồ cay nóng.

Nếu không sốt, không mệt nhiều, bệnh thường lành tính, bạn có thể tự theo dõi, chăm sóc tại nhà. Các biện pháp đơn giản như hạn chế nói to, uống nước ấm, giữ ấm cổ họng, súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày, uống chanh mật ong, trà gừng giúp làm dịu họng. Bạn nên tránh rượu bia, tránh hút thuốc lá, hạn chế đồ cay cũng như uống nước lạnh, không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Phúc Anh đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khàn tiếng, đau họng do viêm cấp tính thường giảm sau 5-7 ngày. Nếu triệu chứng kéo dài trên hai tuần, bạn nên đi khám tai mũi họng để bác sĩ nội soi họng, thanh quản nhằm loại trừ các nguyên nhân như viêm thanh quản mạn, trào ngược dạ dày - thực quản, polyp dây thanh hoặc các bệnh lý khác.

Nếu sốt cao hoặc sốt kéo dài, khó thở, khàn tiếng nặng hoặc mất tiếng, ho ra đờm mủ có máu, sưng đau vùng cổ, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời, ngăn biến chứng.

ThS.BS.CKI Diệp Phúc Anh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM