Vật lý trị liệu là phương pháp điều trị đau cổ vai gáy không xâm lấn, có hiệu quả nhanh chóng và dài lâu nhờ tác động sâu đến từng nhóm cơ.

Điều trị đau cổ vai gáy bằng vật lý trị liệu không phải là phương pháp mới nhưng rất được ưa chuộng, đặc biệt thích hợp với người mắc các bệnh lý mạn tính như suy giảm chức năng gan thận, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú... vì không phải dùng thuốc.

Bác sĩ Đặng Ngọc Minh Thùy, khoa Phục hồi chức năng, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết điều trị đau cổ vai gáy bằng vật lý trị liệu có một số ưu điểm hơn so với những phương pháp khác như: tác động chuyên biệt đến từng nhóm cơ, tác động sâu, hiệu quả kéo dài, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị... Dưới đây là một số phương pháp điều trị cổ vai gáy bằng vật lý trị liệu thường gặp.

Radio trúng đích

Khi bị đau cổ vai gáy, không phải toàn bộ mà chỉ một phần trong bó cơ trên gai (cơ nằm trên bả vai) bị co cứng. Lúc này, sóng radio sẽ tác động chính xác vào vị trí nhóm cơ bị co cứng, từ đó, giảm đau hiệu quả. Đầu tiên, sóng radio sẽ nhanh chóng làm ấm và giãn cơ. Sau đó, các mô bị tổn thương ở những cơ sâu hơn sẽ được tái tạo. Phương pháp này hiệu quả trong những trường hợp co cơ cấp, cứng cổ vai gáy cấp.

Thực hiện radio trúng đích cải thiện tình trạng đau cổ vai gáy. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Từ trường siêu dẫn

Phương pháp này có tác dụng giảm co cơ vùng cổ vai gáy, từ đó giảm đau. Từ trường siêu dẫn còn làm tăng dẫn truyền thần kinh ngoại biên, qua đó, làm giảm đau cổ vai gáy, châm chích và tê tay do thoát vị đĩa đệm cổ chèn ép dây thần kinh. Những cơn đau do trượt đốt sống nhẹ cũng được cải thiện nhờ từ trường có khả năng di động khớp.

Xung kích

Tình trạng đau cổ vai gáy có thể lan đến các cơ cạnh sống, cơ trên gai, cơ dưới gai. Cơn đau thường xuất hiện ở sâu bên trong các bó cơ, không sờ hoặc chạm vào được. Lúc này, sóng xung kích sẽ tác động vào vị trí đau, làm cho cơn đau "nổi lên" gần bề mặt da. Vì sóng xung kích tác động cơ học vào vùng bị tổn thương nên có thể làm người bệnh khó chịu. Tuy nhiên, cảm giác này sẽ dần biến mất, sau vài ngày, người bệnh không còn cảm thấy đau.

Laser công suất cao

Laser công suất cao có tác dụng kích thích sinh học tại vùng bị tổn thương và tăng tuần hoàn, giúp giảm đau, giảm co cơ vùng đau. Phương pháp này hiệu quả trong điều trị các bệnh lý về thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm.

Theo bác sĩ Minh Thùy, sau khi cơn đau cổ vai gáy đã được cải thiện, để tăng hiệu quả điều trị, người bệnh nên chuyển qua giai đoạn tập mạnh cơ vùng cổ vai gáy. Các bài tập này giúp tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai của nhóm cơ vùng cổ vai gáy, từ đó, ngăn ngừa cơn đau tái phát. Tùy vào từng tình trạng bệnh cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định những bài tập phù hợp.

Bác sĩ Minh Thùy (phải) hướng dẫn người bệnh tập luyện với máy chuyên biệt cải thiện cơ vùng cổ vai gáy. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hầu hết các trường hợp đau cổ vai gáy có thể cải thiện hiệu quả nếu được phát hiện kịp thời và có phương pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có nguy cơ dẫn đến tàn tật vĩnh viễn nếu triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển nghiêm trọng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, đau cổ vai gáy kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh ung thư. Do đó, ngay khi nhận thấy dấu hiệu đau nhức bất thường, người bệnh nên liên hệ sớm với bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Một số trường hợp khẩn cấp cần can thiệp y tế ngay lập tức bao gồm: đau cổ vai gáy sau chấn thương; giảm nghiêm trọng khả năng chuyển động; đau, tê lan dần đến tay chân; cứng cổ kèm theo nhức đầu dữ dội; cơn đau ngày càng nghiêm trọng; sốt, buồn nôn; xuất hiện các vấn đề bất thường liên quan đến ruột và bàng quang; phát hiện khối u ở đầu hoặc cổ...

Phi Hồng