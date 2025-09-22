Điều gì xảy ra với sức khỏe khi bạn cười?

Cảm giác hạnh phúc khi cười có khả năng tăng cường sức khỏe miễn dịch và chức năng tim mạch, giảm căng thẳng.

Bạn có thể cười vui khi xem một bộ phim hài, nghe câu chuyện hoặc đơn giản là nhìn thấy những hành động thú vị từ người thân, bạn bè. Khi cười, cơ thể phản ứng theo cách thúc đẩy quá trình chữa lành, thư giãn, phục hồi, hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe mà tiếng cười mang lại gồm:

Tăng miễn dịch: Tiếng cười góp phần giảm hormone gây căng thẳng như cortisol và tăng cường tế bào miễn dịch cùng kháng thể chống nhiễm trùng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Ngay cả vài phút cười sảng khoái cũng có thể kích thích những thay đổi trong hoạt động miễn dịch của cơ thể.

Tăng cường chức năng tim mạch: Khi cười, nhịp tim tăng lên trong thời gian ngắn, sau đó là khoảng thời gian thư giãn cơ bắp và huyết áp giảm. Điều này tương tự tác dụng của hoạt động thể chất nhẹ nhàng, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn khắp cơ thể. Cười nhiều có thể tăng chức năng của mạch máu và tăng lưu lượng máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giảm căng thẳng và đau đớn về thể chất: Tiếng cười kích thích giải phóng endorphin - chất hóa học tự nhiên tạo cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Endorphin hoạt động như chất giảm đau tự nhiên, làm giảm cảm giác đau đớn. Về mặt thể chất, nó giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng. Tiếng cười làm giảm mức độ hormone gây căng thẳng trong cơ thể và tăng sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng làm dịu như dopamine và serotonin.

Hỗ trợ sức khỏe hô hấp: Khi cười sâu, cơ thể sử dụng cơ hoành và phổi, kích thích lượng oxy hấp thụ và làm sạch không khí cũ trong phổi. Tiếng cười sảng khoái hỗ trợ hít thở oxy và thúc đẩy đường thở mở rộng, dễ dàng hơn.

Bài tập thể dục nhẹ nhàng: Tiếng cười có thể tác động đến cơ bụng, vai và cơ hoành, làm tăng nhịp tim. Dù không thể thay thế một buổi tập gym nhưng tiếng cười có thể xem là bài thể dục hỗ trợ hoạt động thể chất nhẹ nhàng, mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cải thiện tâm trạng: Cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn sau một trận cười có tác dụng cải thiện tâm trạng, giảm triệu chứng trầm cảm, hỗ trợ tăng cường khả năng phục hồi cảm xúc. Tiếng cười nuôi dưỡng sự gần gũi và tin tưởng trong các mối quan hệ, từ đó xây dựng mối liên kết tình cảm. Nó còn giúp bạn luôn hy vọng và lạc quan, ngay cả khi gặp khó khăn.

Tăng cường chức năng nhận thức: Cảm xúc tích cực được khơi dậy bởi tiếng cười, có thể tăng cường sự tập trung và trí nhớ, sáng tạo về tinh thần.

Anh Chi (Theo Healthline)