8 bài tập giúp giảm trầm cảm

Các bài tập thể chất như chạy bộ, đạp xe, yoga hay lên xuống thang bộ có thể kích thích cơ thể tiết hormone "hạnh phúc", tạo cảm giác thư giãn.

Trầm cảm là vấn đề sức khỏe tâm thần, triệu chứng gồm cảm giác buồn bã, chán nản, vô vọng, dễ khóc hay cáu kỉnh. Người bệnh bị rối loạn giấc ngủ, khó tập trung, giảm năng lượng, mệt mỏi, có xu hướng thu mình. Về thể chất, trầm cảm có thể gây đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, cảm giác tự ti, vô dụng.

Vận động có thể giúp giải phóng các chất hóa học hay còn gọi là "hormone hạnh phúc", góp phần tạo cảm giác, từ đó giảm triệu chứng trầm cảm. Các bài tập có thể nhẹ nhàng đơn giản như đạp xe, đi bộ ngắn cũng tốt cho sức khỏe, không riêng các bài tập tạ, gym.

Đi bộ hoặc chạy

Nếu không thể chạy marathon 21 km, 42 km, bạn có thể đi bộ nhẹ nhàng 4-5 km mỗi ngày, chạy chậm trong công viên mỗi sáng để kích thích cơ thể sản xuất hormone endorphin, serotonin và dopamine. Những hormone này hỗ trợ tạo cảm giác hưng phấn, cân bằng tâm trạng, kiểm soát triệu chứng trầm cảm.

Yoga

Các tư thế cố định và chuyển động của bài tập thiền này có tác dụng tăng năng lượng, dẻo dai và cảm giác khỏe khoắn. Học cách kiểm soát hơi thở trong yoga cũng có thể giúp bình tĩnh hơn.

Quần vợt

Đây là bài tập tốt để giải tỏa cảm xúc. Nếu không có người cùng chơi, bạn chỉ cần đánh bóng vào tường cũng có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất hormone endorphin, serotonin, từ đó thư giãn hơn. Đổ mồ hôi khi luyện tập cũng góp phần làm dịu tâm trạng.

Tập thể dục tại nơi làm việc

Cách bớt áp lực, căng thẳng cũng như suy nghĩ tiêu cực trong công việc là rời khỏi bàn làm việc và tìm nơi yên tĩnh để thực hiện vài động tác giãn cơ. Đi bộ lên xuống cầu thang, đi vài vòng trong văn phòng góp phần điều chỉnh cảm xúc.

Bơi

Bơi lội là bài tập giúp tăng cường vận động toàn thân, giãn cơ tốt. Điều chỉnh nhịp thở khi bơi có thể tăng cảm giác bình tĩnh. Duy trì bơi lội 30-60 phút một lần, trong 3-4 ngày mỗi tuần có thể giảm lo âu và các triệu chứng trầm cảm, ngủ ngon hơn. Chất lượng giấc ngủ là yếu tố quan trọng trong việc phục hồi nhận thức và cân bằng cảm xúc.

Đạp xe

Đạp xe trong nhà hay ngoài trời đều tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, nên đạp xe ngoài trời kết hợp tiếp xúc ánh nắng, hít thở không khí xung quanh nhằm tạo cảm giác thư giãn, thoải mái hơn.

Nhảy

Tham gia các câu lạc bộ nhảy mang lại nhiều lợi ích như tập thể dục, thúc đẩy giao lưu xã hội và vui chơi. Tất cả những điều này đều có thể làm tăng cảm giác phấn chấn, vui vẻ. Nhảy và nghe những bài nhạc yêu thích, chuyển động cơ thể vừa đốt calo, vừa mang lại cảm giác dễ chịu, tự tin, thoải mái đầu óc.

Bóng rổ

Môn thể thao này đòi hỏi người chơi tập trung và phối hợp, từ đó quên đi căng thẳng trong cuộc sống. Hoạt động thể chất như bóng rổ kích thích cơ thể tiết endorphin. Đây là chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng giảm đau, cải thiện sức khỏe tinh thần, kiểm soát triệu chứng trầm cảm và lo âu.

Anh Chi (Theo WebMD)