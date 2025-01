Điều gì xảy ra với phái đẹp khi ăn quả thanh long?

Thanh long chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, hỗ trợ phái đẹp phòng bệnh tim mạch, ung thư, cung cấp nước dưỡng ẩm da.

Thanh long có nhiều loại gồm ruột trắng, vàng và đỏ. Loại quả này cung cấp chất xơ, một lượng lớn khoáng chất và vitamin như vitamin C, kali, magiê, kẽm, phốt pho. Thanh long không chỉ thơm ngon mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau cho phái đẹp.

Giúp giảm cân

Nồng độ hormone estrogen giảm, quá trình trao đổi chất chậm lại khiến phụ nữ ở tuổi mãn kinh dễ tăng cân. Thanh long có hàm lượng calo thấp và ít carbohydrate, phù hợp cho chế độ ăn giảm cân. Loại quả này còn rất giàu chất xơ, tăng cảm giác no, giảm tình trạng ăn quá nhiều trong các bữa. Betacyanin là hợp chất thực vật trong thanh long giúp duy trì lipid máu ổn định, giảm tình trạng kháng insulin và nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Dưỡng ẩm cho da

Khoảng 80% thành phần có trong thanh long là nước. Hàm lượng nước cao cấp ẩm cho làn da, giúp da trông căng mọng. Các loại vitamin và khoáng chất khác nhau điển hình là vitamin E trong quả này nuôi dưỡng làn da, tăng cường sức khỏe tổng thể, phòng khô da dẫn đến lão hóa nhanh.

Tốt cho đường ruột

Thanh long chứa prebiotic (chất xơ hòa tan) nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột. Khi vi khuẩn tốt ăn prebiotic, chúng tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột. Duy trì đường ruột khỏe mạnh cải thiện quá trình trao đổi chất, cung cấp năng lượng cho các tế bào ruột già, sản xuất chất nhầy cần thiết, hỗ trợ giảm viêm. Nhờ đó, hệ thống miễn dịch cũng hoạt động tốt hơn.

Giảm cholesterol

Thanh long có hàm lượng cholesterol, chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa thấp. Thêm loại quả này vào chế độ ăn uống thúc đẩy duy trì sức khỏe tim mạch. Hạt thanh long có một lượng nhỏ axit béo omega 3, omega 6 và chất béo không bão hòa đa rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Đây là những chất béo tốt cho cơ thể vì chúng giúp giảm cholesterol.

Tăng lượng chất xơ

Thanh long là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột. Chất xơ đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh. Nó nuôi dưỡng cơ thể, góp phần duy trì cân bằng nội tiết tố tốt hơn. Chất xơ còn kiểm soát sự thèm ăn, điều chỉnh lượng đường trong máu, giảm nguy cơ tiểu đường.

Giàu chất chống oxy hóa

Các chất chống oxy hóa trong quả thanh long hỗ trợ phái đẹp giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa xảy ra do tác nhân lão hóa, ô nhiễm môi trường hay uống quá nhiều rượu. Vitamin A, C là hai chất dinh dưỡng có tính chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do gây hại ở cấp độ tế bào. Theo thời gian, chúng góp phần ngăn ngừa các bệnh liên quan đến viêm và quá trình oxy hóa như ung thư.

Bảo Bảo (Theo Times of India)