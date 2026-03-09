Điều gì xảy ra với não khi bạn ngủ quá nhiều?

Ngủ quá nhiều trong thời gian dài dẫn đến rối loạn nhịp sinh học, giảm hiệu quả kết nối giữa các tế bào thần kinh, từ đó gây suy giảm trí nhớ.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh, Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người trưởng thành nên ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm. Khi thời gian ngủ thường xuyên vượt quá 9-10 giờ một ngày, kèm cảm giác mệt mỏi, giảm tập trung, đau đầu hoặc thay đổi tâm trạng có thể không đơn thuần là "ngủ bù" mà là dấu hiệu bất thường của não bộ.

Giấc ngủ được điều hòa bởi nhịp sinh học và các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine, melatonin. Ngủ quá nhiều làm rối loạn chu kỳ thức - ngủ tự nhiên khiến não khó duy trì trạng thái tỉnh táo ổn định vào ban ngày. Hệ thần kinh trung ương bị "trì trệ", làm chậm tốc độ xử lý thông tin, giảm khả năng tập trung.

Ngủ nhiều ảnh hưởng đến vùng hồi hải mã - cấu trúc quan trọng liên quan đến trí nhớ, thúc đẩy suy giảm chức năng nhận thức. Người ngủ nhiều nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi có thể do rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ khiến não không được cung cấp đủ oxy trong đêm.

Trong một số trường hợp, ngủ nhiều bất thường là biểu hiện của trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc rối loạn điều hòa cảm xúc. Khi nồng độ serotonin và dopamine mất cân bằng, người bệnh có xu hướng buồn ngủ kéo dài, giảm hứng thú và giảm năng lượng. Ngược lại, tổn thương thực thể trong não như u não, viêm não, rối loạn nội tiết hoặc di chứng sau chấn thương sọ não cũng có thể làm thay đổi trung tâm điều hòa giấc ngủ.

Người ngủ quá 9 tiếng mỗi ngày có nguy cơ đau đầu cao. Bởi ngủ nhiều làm rối loạn nhịp sinh học, biến động các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích cơn đau đầu.

Theo bác sĩ Khánh, nếu ngủ trên 10 giờ mỗi ngày kéo dài nhiều tuần, kèm giảm trí nhớ, đau đầu dai dẳng, chóng mặt hoặc thay đổi hành vi, người bệnh nên khám chuyên khoa thần kinh để loại trừ nguyên nhân bệnh lý. Bác sĩ có thể chỉ định chụp CDT não nhằm phát hiện tổn thương cấu trúc như xuất huyết, khối choán chỗ; MRI não giúp đánh giá chi tiết nhu mô não, phát hiện sớm u não, viêm não hoặc tổn thương vùng điều hòa giấc ngủ.

Người bị rối loạn giấc ngủ có thể điều trị phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp bệnh nhân ngủ nhiều liên quan rối loạn trầm cảm hoặc rối loạn điều hòa khí sắc, có thể được sử dụng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ (TMS). Kỹ thuật này sử dụng từ trường tác động chọn lọc lên vùng vỏ não liên quan đến cảm xúc, giấc ngủ, giúp điều chỉnh hoạt động thần kinh mà không xâm lấn, hạn chế tác dụng phụ toàn thân.

Bác sĩ Khánh khuyên, để bảo vệ sức khỏe não bộ, mỗi người nên duy trì thời gian ngủ đều đặn, đi ngủ và thức dậy vào cùng khung giờ mỗi ngày. Hạn chế ngủ bù quá mức vào cuối tuần, tăng vận động thể lực, tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Trọng Nghĩa