Điều gì xảy ra với đường huyết khi uống trà bạc hà?

Trà bạc hà không trực tiếp làm giảm đường huyết nhưng có thể hỗ trợ ổn định chỉ số này nhờ cung cấp nước, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Khả năng kiểm soát đường huyết phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, mức độ vận động, chất lượng giấc ngủ và các bệnh lý đi kèm. Một số loại trà giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin, từ đó mang lại lợi ích cho sức khỏe người mắc bệnh tiểu đường.

Thay thế thức uống chứa caffeine: Ở một số người nhạy cảm, caffeine có thể làm tăng lượng đường trong máu. Trà bạc hà không chứa caffeine nên có thể dùng thay thế cà phê hoặc trà đen. Thức uống này cũng dễ uống mà không cần thêm đường, giúp hạn chế sử dụng chất tạo ngọt và ít ảnh hưởng đến đường huyết.

Trà bạc hà nguyên chất có lợi cho đường huyết. Ảnh: Bảo Bảo

Cải thiện giấc ngủ: Thiếu ngủ hoặc mất ngủ khiến cơ thể giảm hiệu quả sử dụng insulin, từ đó tăng lượng đường trong máu. Không giống cà phê hay trà đen, trà bạc hà không chứa caffeine nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ, kể cả khi uống vào buổi tối. Ngược lại, nhâm nhi một tách trà bạc hà giúp thư giãn cơ bắp nhờ tinh chất menthol, giảm căng thẳng, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy giấc ngủ sâu, thoải mái hơn.

Giữ nước: Mất nước có thể làm rối loạn lượng đường trong máu. Trà bạc hà không có tác dụng lợi tiểu, giúp bổ sung nước cho cơ thể, đồng thời làm dịu tinh thần và hỗ trợ nhu động ruột ổn định - những yếu tố góp phần duy trì đường huyết cân bằng.

Trà bạc hà còn làm giảm đầy hơi, khó tiêu và kích thích dòng chảy của mật, hỗ trợ quá trình phân giải chất béo. Tuy nhiên, uống quá nhiều có thể làm trầm trọng các tình trạng như trào ngược dạ dày thực quản (GERD) gây ợ nóng, buồn nôn, đau bụng. Người tiểu đường có thể uống 1-2 cốc mỗi ngày, ưu tiên trà bạc hà nguyên chất để tránh nạp thêm đường hoặc chất tạo ngọt.

Bên cạnh uống trà, người tiểu đường cần kiểm soát đường huyết bằng lối sống lành mạnh như ăn uống cân bằng, ưu tiên carbohydrate phức tạp, chất béo tốt, protein nạc và rau không tinh bột, ngủ 7-8 giờ mỗi đêm, uống đủ nước, tập luyện ít nhất 30 phút/ngày. Người bệnh nên theo dõi đường huyết thường xuyên, dùng thuốc đúng chỉ định và trao đổi với bác sĩ khi có bất thường.

Anh Chi (Theo Very Well Health)