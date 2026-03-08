Điều gì xảy ra với cơ thể khi ngủ?

Cơ thể vẫn hoạt động để điều chỉnh nhiệt độ, lưu lượng máu và củng cố trí nhớ tùy theo từng giai đoạn ngủ nông hoặc ngủ sâu.

Giấc ngủ được chia làm giai đoạn giấc ngủ REM (chuyển động mắt nhanh) hay giấc ngủ non-REM (ngủ sâu). Khi ngủ, cơ thể vẫn diễn ra nhiều hoạt động, những hoạt động này khác nhau tùy vào giai đoạn giấc ngủ.

Nhiệt độ cơ thể

Nhiệt độ cơ thể có xu hướng tăng giảm nhẹ trong ngày và điều tương tự cũng xảy ra vào ban đêm. Khi bạn ngủ, nhiệt độ có thể thấp hơn 1 đến 2 độ so với ban ngày. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm khi gần đến giờ ngủ, tạo ra cảm giác buồn ngủ. Ở giai đoạn giấc ngủ sâu, nhiệt độ giảm, thân nhiệt lúc này mát mẻ hơn. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên vào buổi sáng, chuẩn bị cho cơ thể tỉnh táo.

Hít thở

Trong suốt cả ngày, nhịp thở thay đổi rất nhiều và phụ thuộc vào những hoạt động đang diễn ra như làm việc, ngồi, đứng, chạy nhảy. Trong giấc ngủ non-REM (khoảng 80% thời gian ngủ của người lớn), hơi thở chậm và đều đặn. Nhưng trong giấc ngủ REM, nhịp thở tăng, thường liên quan đến giấc mơ. Nhịp thở cũng có xu hướng nông hơn và không đều hơn trong giai đoạn ngủ này.

Ho

Hầu hết mọi người không ho nhiều khi ngủ, đặc biệt là trong giai đoạn ngủ REM. Giấc ngủ làm tắt phản xạ ho do lồng ngực ít chuyển động hơn trong giấc ngủ REM. Lúc này, nồng độ oxy trong máu thấp hơn và nồng độ carbon dioxide cao hơn vì nhịp thở giảm.

Nhịp tim, huyết áp và lưu lượng máu

Nhịp tim, huyết áp giảm và ổn định hơn trong giấc ngủ REM. Trong giấc ngủ non-REM, chúng tăng lên và biến đổi nhiều hơn tương tự ban ngày. Sự thay đổi lưu lượng máu trong giai đoạn ngủ này cũng có thể gây ra các phản ứng tình dục. Khi bình minh đến gần, nhịp tim và huyết áp đều tăng dần trở lại.

Hoạt động não bộ

Ở giai đoạn giấc ngủ non-REM, các tế bào thần kinh trong não nghỉ ngơi và chỉ gửi đi một vài tín hiệu nhưng không đáng kể. Hoạt động của não bộ tăng lên trong giấc ngủ REM, đôi khi nhiều hơn cả ban ngày. Lưu lượng máu lên não và quá trình trao đổi chất trong não cũng tăng lên trong giấc ngủ REM.

Trong khi ngủ, não bộ hạn chế chuyển động cơ thể. Nó ngăn bạn hành động theo những gì mình mơ thấy. Não bộ cũng sử dụng chu kỳ giấc ngủ để củng cố trí nhớ. Vì vậy, thức trắng đêm để nhồi nhét kiến thức cho bài kiểm tra có thể phản tác dụng.

Các hoạt động khác

Một người có thể ngủ 7-8 tiếng mà không cần đi vệ sinh vì lúc ngủ, thận sản xuất ít nước tiểu hơn. Trong khi đó, quá trình sản sinh hormone tăng trưởng tăng mạnh. Cơ thể bạn sản sinh nhiều hormone tuyến giáp hơn. Nồng độ cortisol (hormone gây căng thẳng) giảm khi bắt đầu ngủ.

