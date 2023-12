Điều gì xảy ra với cơ bắp khi uống nhiều rượu bia?

Uống nhiều bia, rượu có thể ảnh hưởng đến chất lượng cơ bắp và làm chậm quá trình tăng cơ.

Uống rượu có thể gây ra cảm giác nôn nao, kích ứng hoặc đau ở vùng trên dạ dày, thực quản, tuyến tụy, túi mật, gan và cả cơ bắp. Dưới đây là tác động của rượu bia đến cơ bắp.

Gián đoạn giấc ngủ

Các nghiên cứu cho thấy ngủ đủ giấc giúp sửa chữa và thư giãn cơ bắp, góp phần tăng cường năng lượng, cải thiện hiệu suất tập luyện. Tuy nhiên, uống rượu có thể khiến gan hoạt động hết công suất để chuyển hóa chất cồn trong cơ thể; dẫn đến làm gián đoạn giấc ngủ REM (giấc ngủ chuyển động mắt nhanh) và giấc ngủ sâu, ảnh hưởng đến chất lượng cơ bắp.

Uống rượu cũng làm giảm nồng độ hormone tăng trưởng, quá trình phục hồi cơ bắp chậm lại.

Đau nhức cơ

Axit lactic là chất hóa học mà cơ thể sản sinh ra khi tập thể dục và gây chuột rút khi nó tồn tại trong cơ thể. Khi uống rượu, cơ thể thường ưu tiên đào thải chất cồn thay vì axit lactic, từ đó dẫn đến tình trạng viêm tổng thể gia tăng trong cơ thể, đau cơ và chuột rút.

Uống nhiều rượu bia gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cơ bắp. Ảnh: Freepik

Ức chế tổng hợp protein

Để xây dựng cơ bắp, cơ thể phải xử lý protein trong chế độ ăn uống thông qua quá trình tổng hợp protein. Trong khi đó, uống rượu làm cản trở quá trình quá trình này bằng cách ngăn các con đường truyền tín hiệu ra lệnh cơ thể xây dựng cơ bắp, khiến cơ thể mất nhiều thời gian hơn để phục hồi.

Mất nước

Rượu là chất lợi tiểu, góp phần gây mất nước. Uống nhiều rượu còn dẫn đến buồn nôn, ói và mất cân bằng điện giải, chuột rút cơ vào sáng hôm sau.

Chấn thương

Uống rượu làm tăng lưu lượng máu và sưng tấy xung quanh các vết thương mô mềm như bong gân, bầm tím, vết xước. Nếu không gặp phải chấn thương do té ngã, người uống nhiều rượu trước hoặc sau khi tập thể dục có thể ảnh hưởng đến khả năng sửa chữa và phục hồi của cơ bắp. Vì rượu có thể làm giảm testosterone - hormone cải thiện cơ bắp.

Tiêu cơ vân

Tiêu cơ vân là tổn thương phá hủy các tế bào cơ vân, giải phóng các chất là thành phần của tế bào cơ vân vào trong máu như myoglobin, phospho; gây tổn thương thận. Nghiên cứu năm 2004 của Trường Đại học Indiana, Mỹ, cho thấy nhiều trường hợp tiêu cơ vân liên quan đến rượu. Các nhà khoa học lý giải nghiện rượu trong thời gian dài có thể dẫn đến bất thường điện giải và làm hạ kali, phosphat, magie trong máu.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên uống tối đa hai đơn vị rượu mỗi ngày, với nữ giới là một đơn vị rượu. Một đơn vị cồn theo cách tính của Tổ chức Y tế Thế giới tương đương một ly rượu vang 100 ml (13,5%), một cốc bia hơi 330 ml hoặc một chén rượu mạnh 30 ml (40%).

Người bị đau cơ sau một đêm uống rượu bia nên uống nước để bù đắp lại lượng nước, chất điện giải đã mất và giảm đau cơ. Duy trì thói quen uống đủ nước cho đến khi cơn đau giảm.

Huyền My (Theo Well and Good, Verywell Health, HealthShot)