Điều gì xảy ra trước cơn động kinh?

Người sắp bị động kinh có cảm giác bất thường như thấy mọi thứ tối sầm, co giật cơ bắp, thay đổi nhịp tim, tầm nhìn.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Liệu, Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bệnh động kinh ảnh hưởng đến khoảng một triệu người Việt. Bệnh xảy ra do bất thường trong não bộ, kích thích các tế bào thần kinh của vỏ não, phóng điện đột ngột. Sự kích thích vỏ não ở các vùng khác nhau tạo ra những biểu hiện không kiểm soát như co giật, vắng ý thức, co cứng.

Cơn động kinh có thể xảy ra bất ngờ. Dưới đây là dấu hiệu cảnh báo trước khi xuất hiện cơn co giật.

Hào quang: Biểu hiện hào quang trước co giật thường gồm thoáng thấy ảo giác, tia sáng, vệt sáng, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, thấy cảnh vật không có thật. Cảm giác rùng mình, cơ thể xoay tròn hoặc bị siết chặt, đè nén, lo âu hoặc vui mừng quá độ.

Co giật cơ bắp: Một số người trước khi trải qua cơn động kinh cảm nhận thấy một chuyển động nhỏ (co giật cục bộ), sau đó tiến triển thành run rẩy toàn thân. Co giật cơ ở một chi hoặc một bên của cơ thể có thể đột ngột xảy ra.

Co giật cơ bắp, run rẩy thường xảy ra trước cơn động kinh. Ảnh: Freepik

Cảm giác bất thường: Triệu chứng này giống như kim châm, điện giật, ngứa ran, tê yếu, xảy ra lặp đi lặp lại ở một bên của cơ thể.

Ngửi thấy mùi lạ: Một dấu hiệu khác của cơn động kinh sắp xảy ra là ngửi thấy mùi lạ, không có thật. Có thể là mùi độc hại như mùi cao su cháy hoặc xăng, mùi khét, mùi trứng thối, mùi đốt nilon... Người bệnh dễ cảm nhận mùi vị bất thường trong miệng như vị hóa chất, kim loại, cay, đắng, chua, ngọt gắt.

Thay đổi nhịp tim hoặc nhịp thở: Thở nặng nhọc tương tự như khi lên cơn hoảng loạn là dấu hiệu sớm của cơn co giật. Nhiều bệnh nhân có cảm giác kỳ lạ, hồi hộp, thay đổi nhịp tim trước đó.

Thiếu kiểm soát bàng quang: Không thể kiểm soát bàng quang, tiểu tiện cũng cảnh báo trước bệnh động kinh.

Thay đổi tầm nhìn: Nhiều bệnh nhân từng co giật bị thay đổi về thị lực như nhìn mờ, thấy các vòng sáng, ảo giác trước khi cơn động kinh xảy ra.

Cảnh vật xung quanh thay đổi bất thường: Người bệnh thấy cảnh vật, đồ vật xung quanh bị thay đổi hình dạng, kích thước to hoặc nhỏ hơn, khoảng cách xa hoặc gần hơn so với thực tế. Người bệnh cũng có thể nhận thấy khung cảnh xa lạ bỗng rất thân thuộc như từng ở nơi này trước đó hoặc thấy bản thân đang nhìn chính mình từ bên ngoài.

Bác sĩ Liệu cho biết thêm người có dấu hiệu cảnh báo cơn động kinh khi đang đi chơi, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn. Người bệnh cần tránh lái xe, ngồi hoặc nằm, hạn chế di chuyển. Người đang nấu ăn hoặc ở gần ngọn lửa thì nên dừng lại. Tránh độ cao, leo trèo, các hoạt động dưới nước nhờ người đi cùng chăm sóc trong thời gian cơn động kinh xảy ra.

Bình An