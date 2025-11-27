Điều gì xảy ra nếu uống dầu ô liu khi đói?

Dầu ô liu có lợi cho sức khỏe nhưng uống khi bụng rỗng có thể gây khó chịu, ảnh hưởng tới đường ruột.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hằng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết hiện chưa có nghiên cứu cho thấy uống dầu ô liu khi bụng đói vào buổi sáng giúp đẹp da và tóc, cải thiện tiêu hóa. Pha dầu với chanh, mật ong hay nước cam chỉ giúp dễ uống hơn, không làm tăng hiệu quả.

Bác sĩ Hằng lưu ý uống dầu ô liu trực tiếp khi bụng đói có thể ảnh hưởng không tốt đến đường ruột như gây buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu, nhất là người có dạ dày nhạy cảm hoặc đang mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Người có tiền sử sỏi mật, viêm tụy cấp hoặc mạn tính hoặc đã cắt túi mật uống nhiều dầu ô liu có thể gây đau quặn, đầy bụng và ợ hơi nặng hơn.

Người mắc các dạng rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS) dễ bị đau bụng, tiêu chảy khi uống trực tiếp lượng lớn dầu ô liu nguyên chất. Sử dụng dầu ô liu thời gian dài mà không kiểm soát tổng lượng calo nạp còn có thể dư thừa năng lượng, tăng cân, ảnh hưởng xấu đến chuyển hóa lipid.

Dầu ô liu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách. Ảnh được tạo bởi AI

Dầu ô liu chỉ thực sự phát huy lợi ích tối đa khi được sử dụng đúng cách, cụ thể là để thay thế các loại chất béo kém lành mạnh hơn như chất béo bão hòa, dùng liều lượng hợp lý trong chế độ ăn uống cân bằng. Thay vì uống trực tiếp, hãy dùng dầu ô liu để chế biến các món ăn xào nhanh, trộn salad rau củ, chấm bánh mì, trộn cùng súp, cháo, canh. Khi dùng dầu ô liu trong bữa ăn, vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) và các hợp chất chống oxy hóa được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể dùng 15-30 ml dầu ăn này mỗi ngày tùy vào tình trạng dinh dưỡng của cơ thể. Người thừa cân, béo phì hoặc đang trong giai đoạn kiểm soát cân nặng, giảm cân cần sử dụng ít hơn lượng khuyến cáo. Bác sĩ Hằng khuyên những người uống dầu ô liu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, vàng da hoặc tiêu chảy kéo dài nên dừng lại và đi khám.

Ly Nguyễn