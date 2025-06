Điều gì xảy ra nếu đọc sách trước khi ngủ?

Thói quen đọc sách trước khi ngủ giúp giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ, góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Một số mẹo có thể giúp ngon giấc như hạn chế cà phê sau buổi chiều, không ăn quá no, chuẩn bị phòng ngủ vừa đủ ánh sáng, yên tĩnh... Đọc sách cũng là một trong những cách thư giãn, tăng cảm giác buồn ngủ.

Cải thiện giấc ngủ

Đọc sách trước khi đi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể. Người đọc cảm thấy thư giãn thay vì tỉnh táo, dễ chìm vào giấc ngủ. Khi đọc sách trước khi ngủ 30-60 phút, não hình thành chuỗi thông tin báo hiệu sắp đến giờ ngủ, giúp vào giấc nhanh hơn. Nên đọc sách nhẹ nhàng như truyện, tản văn, tránh những sách có tình tiết mang tính chất kích thích quá mức.

Giảm nguy cơ mất ngủ

Mất ngủ là rối loạn giấc ngủ phổ biến gây khó vào giấc ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ. Theo thời gian, mất ngủ mạn tính có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, trầm cảm. Đọc sách trước khi đi ngủ có thể hạn chế mất ngủ nhờ giảm kích thích và cho phép não thư giãn.

Tăng thời gian ngủ

Đọc sách thường xuyên trước khi đi ngủ và đọc trong thời gian ngắn (10-20 phút) có thể cải thiện thời gian ngủ, ít thức giấc hơn. Tuy nhiên, đọc sách trong thời gian dài, quá lâu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ.

Giảm căng thẳng

Đọc sách giải trí như truyện hài hước, vui vẻ có thể quên đi những áp lực, mệt mỏi xung quanh, cải thiện vấn đề tinh thần.

Giảm nguy cơ suy giảm nhận thức

Đọc sách là bài tập cho não, tăng cường các quá trình cần thiết cho suy nghĩ, học tập và trí nhớ, từ đó cải thiện chức năng nhận thức. Nó cũng có thể thúc đẩy sáng tạo, nâng cao các kỹ năng tư duy phản biện. Người lớn tuổi có thói quen đọc sách 10-20 mỗi đêm trước khi ngủ có thể ngăn ngừa suy giảm chức năng nhận thức lâu dài.

Mọi người nên chọn sách giấy thay vì sách điện tử để hạn chế ánh sáng xanh, có thể nghe sách nói để trải nghiệm câu chuyện, có tác dụng an thần. Đồng thời, hạn chế sử dụng điện thoại trước giờ ngủ 1-2 tiếng bởi chúng ảnh hưởng đến mức melatonin và nhịp sinh học của cơ thể. Thói quen đọc sách trước khi ngủ không chỉ có lợi cho người lớn mà còn tốt cho trẻ, giúp ngon giấc, phát triển lành mạnh và cải thiện sức khỏe.

Khi đọc sách, hãy sử dụng đèn mờ báo hiệu cho não biết đây là buổi tối, chọn khu vực thư giãn trong nhà như trên giường, ghế sofa hoặc trên ghế bành thoải mái. Mọi người nên đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân trước khi đọc sách, chọn những cuốn sách thư giãn và không có cốt truyện phức tạp.

Anh Chi (The Very Well Health)