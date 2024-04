Ăn rau họ cải làm chậm suy giảm nhận thức

Ăn nhiều rau họ cải như cải rổ, cải xoăn, củ cải đường làm chậm quá trình suy giảm nhận thức khi già đi, góp phần chống lại mất trí nhớ.

Chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh, có nhiều rau củ và trái cây không chỉ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà còn tốt cho sức khỏe, phòng ngừa bệnh tim, ung thư, Alzheimer... Trong đó, một số rau họ cải cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp chống lại suy giảm nhận thức và mất trí nhớ.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, củ cải đường chứa nhiều chất xơ và giàu vitamin A, B, C, K, folate (vitamin B9), natri tốt cho sức khỏe. Vitamin C, K góp phần giúp xương chắc khỏe. Một số vitamin B từ củ cải đường có thể giảm tình trạng mất trí nhớ do chúng cải thiện lưu lượng máu đến não.

Củ cải đường cũng chứa chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm góp phần ngăn ngừa các gốc tự do gây tổn hại tế bào trong cơ thể, làm tổn thương DNA - nguyên nhân dẫn đến bệnh mạn tính như ung thư, tim mạch, Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Uống nước ép củ cải đường, ăn sống, làm salad, luộc, nướng, chế biến món chiên hoặc phơi khô, muối chua để tận dụng các giá trị dinh dưỡng của nó.

Cải rổ cung cấp nhiều vitamin A, C, K và beta carotene, khoáng chất như canxi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu năm 2018 của Đại học Rush, Mỹ, trên gần 1.000 người 58-99 tuổi tham gia, cho thấy ăn các loại rau lá xanh gồm cải rổ, cải xoăn rất tốt cho não, làm chậm suy giảm nhận thức khi già đi.

Người ăn nhiều nhất (trung bình 1,3 khẩu phần mỗi ngày, mỗi khẩu phần khoảng 28 g rau) có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn, tương đương trẻ hơn 11 tuổi. Lượng hấp thụ từng chất dinh dưỡng và hoạt chất sinh học trong các loại rau lá xanh (cải xoăn, cải rổ, cải chíp) như phylloquinone, lutein càng cao thì càng làm chậm suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu, tiêu thụ khoảng một khẩu phần mỗi ngày các loại rau lá xanh và thực phẩm giàu phylloquinone, lutein, nitrat, folate, α-tocopherol và kaempferol có thể mang lại lợi ích.

Nghiên cứu năm 2005 của Trường Y Harvard, trên hơn 13.300 phụ nữ, cho thấy, tổng lượng rau ăn vào có liên quan đến khả năng suy giảm nhận thức ít hơn.

Cụ thể, phụ nữ ở nhóm ăn rau họ cải nhiều nhất có điểm các bài kiểm tra nhận thức (đo lường nhận thức chung, trí nhớ lời nói, khả năng phân loại trôi chảy và trí nhớ làm việc) cao nhất và mức độ suy giảm nhận thức chậm hơn so với nhóm ăn ít rau này nhất.

Mai Cat (Theo Very Well Health)