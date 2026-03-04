Điều gì xảy ra nếu đeo bịt mắt khi ngủ?

Đeo bịt mắt hay che mắt vào buổi tối khi ngủ có thể tạo cảm giác an toàn, hạn chế tiếp xúc với ánh sáng, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể.

Mặt nạ ngủ hay bịt che mắt có tác dụng chặn ánh sáng xung quanh vào ban đêm. Nên chọn mặt nạ bằng vải mềm che mắt giúp não bộ vào trạng thái ngủ nhanh, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Một số lợi ích mặt nạ che mắt mang lại bao gồm:

Tạo cảm giác an toàn: Mặt nạ che mắt có thể tạo ra không gian tối, giúp não bộ thư giãn. Bóng tối cũng thúc đẩy quá trình sản sinh melatonin - hormone điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Nó có hữu ích trong các trường hợp như không thể dùng rèm hoặc màn chắn sáng khi ngủ, làm ca đêm và cần ngủ vào ban ngày, bị mất ngủ...

Bảo vệ vùng da quanh mắt khi ngủ: Trong lúc trở mình ban đêm, da mặt có thể cọ xát với gối và ga giường. Mặt nạ ngủ làm từ chất liệu mềm, mịn có thể giảm ma sát lên vùng da quanh mắt. Tuy nhiên, cần giặt sạch và thay thường xuyên để hạn chế tích tụ vi khuẩn, tránh nguy cơ kích ứng hoặc viêm da.

Giảm lo âu, thư giãn trước khi ngủ: Một số loại mặt nạ ngủ có trọng lượng nhẹ, tạo áp lực dịu lên vùng mắt, giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ở những người nhạy cảm với ánh sáng, việc che mắt có thể làm giảm cảm giác khó chịu trong các cơn đau đầu hoặc đau nửa đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế điều trị y tế khi có bệnh lý.

Cải thiện giấc ngủ khi di chuyển: Thói quen bịt mắt khi đi ngủ có thể là một phần báo hiệu cho não bộ nhận biết mọi thứ đều an toàn, thoải mái, đã đến lúc đi ngủ. Mặt nạ ngủ giúp giảm gián đoạn do ánh sáng, thúc đẩy giấc ngủ sâu hơn. Do đó, khi mang theo trong các chuyến đi, nó có thể mang lại cảm giác bình thường như ở nhà.

Tăng giấc ngủ REM: Mặt nạ che mắt giúp cải thiện giấc ngủ REM giai đoạn diễn ra hầu hết các giấc mơ, chiếm khoảng 25% thời gian ngủ đồng thời kích thích các vùng não tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung.

Khôi phục nhịp sinh học: Những mặt nạ loại mềm dễ chịu có thể kích thích sản sinh serotonin để cải thiện tâm trạng, trong khi đặc tính cản sáng của nó làm tăng mức melatonin, từ đó điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Dùng mặt nạ che mắt hỗ trợ giấc ngủ ngon và sâu hơn, từ đó thiết lập lại nhịp sinh học (đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể).

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bên cạnh mặt nạ, mỗi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học. Hạn chế rượu bia chất kích thích và không uống cà phê, nước tăng lực chứa caffein sau 16h. Tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày và duy trì thường xuyên, giảm cân nếu béo phì, cũng hỗ trợ giấc ngủ ngon.

Nếu mặt nạ che mắt không giảm mất ngủ, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân chính xác, điều trị kịp thời. Mất ngủ kéo dài có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như suy giảm trí nhớ, tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ...

Anh Chi (Theo EveryDay Health, Cevelandclinic)