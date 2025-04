Điều gì xảy ra nếu chỉ uống nước ép giảm cân?

Nước ép rau củ nguyên chất hỗ trợ thải độc, giúp đường ruột khỏe và thúc đẩy giảm cân nhưng lạm dụng có thể gây hạ đường huyết, mất cân bằng điện giải.

Thanh lọc cơ thể bằng nước ép trái cây hay nước ép rau củ thường là một phần của quá trình giảm cân. Bởi nước ép nguyên chất có khả năng tăng lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nó cũng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, hô hấp, ung thư.

Uống nước ép trái cây thúc đẩy giảm cân nhờ tạo cảm giác no, hạn chế tiêu thụ thực phẩm khác. Một số loại nước ép như chanh, táo còn hỗ trợ giải độc tự nhiên cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu chỉ uống nước ép nhiều ngày, nhiều tuần liền để ép cân có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Hạ đường huyết: Nước ép rất ít calo, bị loại bỏ chất xơ từ trái cây và rau nhưng vẫn giữ nguyên lượng đường. Uống quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết do đói. Trường hợp nước ép quá ngọt hay được làm từ trái cây có chỉ số đường huyết cao gây tăng đột biến lượng đường trong máu, dẫn đến các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt và yếu cơ, tăng nguy cơ tiểu đường type 2.

Mất nước và mất cân bằng điện giải: Nước ép thanh lọc không cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể có thể làm mất cân bằng điện giải. Một số sản phẩm nước ép đóng gói có thể chứa các thành phần nhuận tràng, dễ gây tiêu chảy, từ đó làm mất nước và chất điện giải nặng.

Thúc đẩy thói quen ăn uống không lành mạnh: Giảm cân theo cách chỉ uống nước ép làm tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn ăn uống, vì chỉ uống nước ép và nhịn ăn trong thời gian dài khiến hạn chế lượng calo cơ thể cần. Thay vì nhịn ăn, người muốn giữ dáng nên ăn ít kết hợp uống nước ép để tạo thói quen ăn uống lành mạnh.

Nhiễm trùng do vi khuẩn: Uống nước trái cây tươi chưa được tiệt trùng hoặc xử lý để tiêu diệt vi khuẩn có thể dẫn đến các bệnh do vi khuẩn. Người có hệ miễn dịch suy yếu như người lớn tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mạn tính có nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn cao hơn. Chế độ dinh dưỡng chỉ uống nước khiến cơ thể mệt mỏi, dễ mắc bệnh.

Tác động đến quá trình trao đổi chất và khối lượng cơ: Uống quá nhiều nước ép có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình trao đổi chất và khối lượng cơ nạc vì cơ thể thiếu protein, calo cần thiết. Khi khối lượng cơ giảm do hạn chế calo, quá trình trao đổi chất cũng chậm lại và cơ thể bắt đầu đốt cháy ít calo hơn để bảo toàn năng lượng dự trữ. Những yếu tố này kết hợp lại khiến quá trình giảm cân khó khăn hơn.

Các loại nước ép chế biến từ rau như rau bina, củ cải đường có thể chứa nhiều oxalate - chất có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thận khi uống thường xuyên.

Thay vì giảm cân cực đoan bằng cách chỉ uống ép nước trái cây, người thừa cân, béo phì nên áp dụng chế độ ăn uống chống viêm như ưu tiên rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, các loại đậu và hạt. Uống nước lọc và sinh tố để nhận thêm chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Kết hợp các phương pháp như ăn uống có chánh niệm hoặc nhịn ăn gián đoạn cũng hỗ trợ giảm cân. Tập thể dục thường xuyên giúp đảm bảo quá trình trao đổi chất của cơ thể không bị trì trệ.

Anh Chi (Theo Healthline)