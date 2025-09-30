Điều gì xảy ra khi uống nước ngọt có gas trong bữa ăn?

Thói quen dùng nước ngọt có gas trong hoặc ngay sau bữa ăn có thể gây đầy bụng, khó tiêu, tăng nguy cơ viêm loét dạ dày.

Chuyên viên dinh dưỡng Trần Phạm Thúy Hòa, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhiều người thích uống nước ngọt có gas trong hoặc ngay sau bữa ăn để tạo cảm giác ngon miệng, giảm ngán dầu mỡ song thói quen này có thể gây ra nhiều tác hại cho dạ dày và đường ruột.

Đầy bụng, khó tiêu

Nước ngọt có gas chứa nhiều khí CO₂, đường và axit. Lượng khí CO₂ có trong loại đồ uống này khi tích tụ dễ làm dạ dày căng phồng, gây cảm giác đầy hơi, ợ chua và khó tiêu. Đường và axit có thể kích thích dạ dày tăng tiết dịch vị, co bóp nhiều hơn để xử lý thức ăn khiến quá trình tiêu hóa bị chậm lại. Thường xuyên uống nhiều nước ngọt khi ăn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất, làm tăng gánh nặng cho dạ dày, thực quản.

Tăng nguy cơ viêm loét dạ dày - thực quản

Nước ngọt có gas thường chứa axit citric và axit phosphoric, hai thành phần tạo vị chua, góp phần giữ hương vị đặc trưng. Khi vào cơ thể, chúng kích thích dạ dày tiết thêm axit dịch vị để tiêu hóa thức ăn. Nếu sử dụng thường xuyên, lượng axit dư thừa có thể gây kích ứng niêm mạc, bào mòn lớp bảo vệ dạ dày, dẫn đến ợ nóng, nóng rát vùng thượng vị (trên rốn), tăng nguy cơ trào ngược. Tính axit cao còn ảnh hưởng đến khoang miệng, làm mòn men răng, dễ sâu hơn.

Thường xuyên sử dụng nước ngọt có gas trong bữa ăn gây ra nhiều tác hại lên hệ tiêu hóa. Ảnh: Ly Nguyễn

Dễ gây rối loạn chuyển hóa

Khi uống nước ngọt có gas trong bữa ăn, lượng đường tự do kết hợp với tinh bột từ thực phẩm làm cơ thể nạp quá nhiều đường cùng lúc. Đường hấp thụ nhanh khiến glucose trong máu tăng, buộc gan và tụy phải hoạt động liên tục nhằm tiết insulin để xử lý. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể dễ bị kháng insulin - nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường type 2. Năng lượng dư thừa còn tích tụ dưới dạng mỡ gây tăng cân, béo phì, làm tăng hệ lụy tim mạch, hội chứng chuyển hóa khác.

Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất trong bữa ăn, hỗ trợ tiêu hóa mà không gây thêm gánh nặng cho dạ dày. Thay thế bằng nước khoáng hoặc các loại trà thảo mộc nhạt, không đường có thể tạo cảm giác dễ chịu sau bữa ăn. Nên uống nước ngọt có gas xa bữa chính ít nhất 1-2 giờ và không quá nửa lon, tránh lạm dụng. Trẻ em, người mắc bệnh dạ dày, tiểu đường, béo phì hay rối loạn chuyển hóa hạn chế sử dụng loại đồ uống này.

Ly Nguyễn